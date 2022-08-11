Укр

"Осетровое" полнолуние 12 августа: что строго запрещено делать в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Полнолуние в Водолее 12 августа 2022 года - что нельзя делать
Полнолуние в Водолее 12 августа 2022 года - что нельзя делать

12 августа наступит последнее полнолуние лета 2022 года

Данное астрономическое явление в августе 2022 года наступит в пятницу 12 числа. Согласно западной астрологии, последнее летнее полнолуние состоится в 4:35 по Киеву в знаке Зодиака Водолея.

Августовское полнолуние получило название "осетровое". Нарекли так луну американские индейцы, у которых август считался самым удачным временем для ловли осетра.

Эзотерик и нумеролог Анастасия (@ezoteric_anastasia) рассказала, что можно делать в полнолуние 12 августа этого года, а также напомнила о запретах этого дня, которые стоит знать, чтобы все в жизни складывалось хорошо.

Полнолуние 12 августа 2022: что нужно делать в этот день

  • Выполните то, что не получалось ранее. Определите сложнейшую задачу, недостижимую цель. Шагните в ее сторону.
  • Займитесь творчеством. Создайте что-то необыкновенное, чего никогда не делали прежде.
  • Избавьтесь от преследовавших страхов. Сосредоточьтесь и посмотрите на происходящее со стороны. Сразу увидите ошибки, необоснованные тревоги, стопорящие развитие.
  • Настройте себя на благополучие.
  • Уделите максимум внимания второй половинке. Романтический ужин, неожиданное свидание, короткое путешествие или просто вечерняя прогулка, все это послужит укреплению отношений на долгое время.
  • Оказывайте помощь ближнему. Сострадание и добро вернутся троекратно.
  • Планируйте точку отсчета именно теперь. Варианты: новый проект, регистрация собственного бизнеса, переговоры с контрагентами и начальством (предложите повысить зарплату, предварительно перечислив все свои заслуги). Подходящее время для заключения контрактов, подписания договоров, публичных выступлений.
  • Можно сменить имидж, обновить гардероб, стрижку.

Полнолуние 12 августа 2022: что нельзя делать в этот день

  • Выяснять отношения — будь то личные или деловые. Все может закончиться ссорой.
  • Совершать импульсивные покупки. Вы потратите массу денег на ерунду.
  • Физические нагрузки. Заниматься спортом или фитнесом можно, но активность следует ограничить.
  • Употреблять алкоголь.
  • Проводить генеральную уборку. Вместо порядка может получиться хаос, который свойственен полнолунию.

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