"Осетровое" полнолуние 12 августа: что строго запрещено делать в этот день

12 августа наступит последнее полнолуние лета 2022 года

Данное астрономическое явление в августе 2022 года наступит в пятницу 12 числа. Согласно западной астрологии, последнее летнее полнолуние состоится в 4:35 по Киеву в знаке Зодиака Водолея.

Августовское полнолуние получило название "осетровое". Нарекли так луну американские индейцы, у которых август считался самым удачным временем для ловли осетра.

Эзотерик и нумеролог Анастасия (@ezoteric_anastasia) рассказала, что можно делать в полнолуние 12 августа этого года, а также напомнила о запретах этого дня, которые стоит знать, чтобы все в жизни складывалось хорошо.

Полнолуние 12 августа 2022: что нужно делать в этот день

Выполните то, что не получалось ранее. Определите сложнейшую задачу, недостижимую цель. Шагните в ее сторону.

Займитесь творчеством. Создайте что-то необыкновенное, чего никогда не делали прежде.

Избавьтесь от преследовавших страхов. Сосредоточьтесь и посмотрите на происходящее со стороны. Сразу увидите ошибки, необоснованные тревоги, стопорящие развитие.

Настройте себя на благополучие.

Уделите максимум внимания второй половинке. Романтический ужин, неожиданное свидание, короткое путешествие или просто вечерняя прогулка, все это послужит укреплению отношений на долгое время.

Оказывайте помощь ближнему. Сострадание и добро вернутся троекратно.

Планируйте точку отсчета именно теперь. Варианты: новый проект, регистрация собственного бизнеса, переговоры с контрагентами и начальством (предложите повысить зарплату, предварительно перечислив все свои заслуги). Подходящее время для заключения контрактов, подписания договоров, публичных выступлений.

Можно сменить имидж, обновить гардероб, стрижку.

Полнолуние 12 августа 2022: что нельзя делать в этот день

Выяснять отношения — будь то личные или деловые. Все может закончиться ссорой.

Совершать импульсивные покупки. Вы потратите массу денег на ерунду.

Физические нагрузки. Заниматься спортом или фитнесом можно, но активность следует ограничить.

Употреблять алкоголь.

Проводить генеральную уборку. Вместо порядка может получиться хаос, который свойственен полнолунию.

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