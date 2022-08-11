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"Осетрова" повня 12 серпня: що суворо заборонено робити в цей день

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Повня у Водолії 12 серпня 2022 року — що не можна робити
Повня у Водолії 12 серпня 2022 року — що не можна робити

12 серпня настане остання повня літа 2022 року

Дане астрономічне явище у серпні 2022 року настане у п’ятницю 12 числа. Згідно з західною астрологією, остання літня повня відбудеться о 4:35 за Києвом у знаку Зодіаку Водолія.

Серпнева повня отримала назву "осетрова". Нарекли так місяць американські індіанці, у яких серпень вважався найвдалішим часом для лову осетра.

Езотерик і нумеролог Анастасія (@ezoteric_anastasia) розповіла, що можна робити в повню 12 серпня цього року, а також нагадала про заборони цього дня, які варто знати, щоб все у житті складалося добре.

Повня 12 серпня 2022: що потрібно робити в цей день

  • Виконайте те, що раніше не виходило. Визначте найскладніше завдання, недосяжну мету. Зробіть крок у її бік.
  • Займіться творчістю. Створіть щось незвичайне, чого ніколи не робили раніше.
  • Позбавтеся страхів, що переслідували. Зосередьтеся і подивіться на те, що відбувається, зі сторони. Відразу побачите помилки, необґрунтовані тривоги, що стопорять розвиток.
  • Налаштуйте себе на благополуччя.
  • Приділіть максимум уваги другій половинці. Романтична вечеря, несподіване побачення, коротка подорож або просто вечірня прогулянка, все це сприятиме зміцненню стосунків на довгий час.
  • Надайте допомогу ближньому. Співчуття і добро повернуться тричі.
  • Плануйте точку відліку саме тепер. Варіанти: новий проєкт, реєстрація власного бізнесу, переговори з контрагентами та начальством (запропонуйте підвищити зарплату, попередньо перерахувавши всі свої заслуги). Відповідний час для укладання контрактів, підписання договорів, публічних виступів.
  • Можна змінити імідж, оновити гардероб, стрижку.

Повня 12 серпня 2022: що не можна робити в цей день

  • З’ясовувати стосунки — чи то особисті, чи то ділові. Все може скінчитися сваркою.
  • Здійснювати імпульсні покупки. Ви витратите багато грошей на нісенітницю.
  • Фізичні навантаження. Займатися спортом чи фітнесом можна, але активність слід обмежити.
  • Вживати алкоголь.
  • Проводити генеральне прибирання. Замість порядку може вийти хаос, який властивий повні.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку покращать свій фінансовий стан до кінця 2022 року.

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#Повний місяць #Заборони