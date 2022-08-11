"Осетрова" повня 12 серпня: що суворо заборонено робити в цей день
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12 серпня настане остання повня літа 2022 року
Дане астрономічне явище у серпні 2022 року настане у п’ятницю 12 числа. Згідно з західною астрологією, остання літня повня відбудеться о 4:35 за Києвом у знаку Зодіаку Водолія.
Серпнева повня отримала назву "осетрова". Нарекли так місяць американські індіанці, у яких серпень вважався найвдалішим часом для лову осетра.
Езотерик і нумеролог Анастасія (@ezoteric_anastasia) розповіла, що можна робити в повню 12 серпня цього року, а також нагадала про заборони цього дня, які варто знати, щоб все у житті складалося добре.
Повня 12 серпня 2022: що потрібно робити в цей день
- Виконайте те, що раніше не виходило. Визначте найскладніше завдання, недосяжну мету. Зробіть крок у її бік.
- Займіться творчістю. Створіть щось незвичайне, чого ніколи не робили раніше.
- Позбавтеся страхів, що переслідували. Зосередьтеся і подивіться на те, що відбувається, зі сторони. Відразу побачите помилки, необґрунтовані тривоги, що стопорять розвиток.
- Налаштуйте себе на благополуччя.
- Приділіть максимум уваги другій половинці. Романтична вечеря, несподіване побачення, коротка подорож або просто вечірня прогулянка, все це сприятиме зміцненню стосунків на довгий час.
- Надайте допомогу ближньому. Співчуття і добро повернуться тричі.
- Плануйте точку відліку саме тепер. Варіанти: новий проєкт, реєстрація власного бізнесу, переговори з контрагентами та начальством (запропонуйте підвищити зарплату, попередньо перерахувавши всі свої заслуги). Відповідний час для укладання контрактів, підписання договорів, публічних виступів.
- Можна змінити імідж, оновити гардероб, стрижку.
Повня 12 серпня 2022: що не можна робити в цей день
- З’ясовувати стосунки — чи то особисті, чи то ділові. Все може скінчитися сваркою.
- Здійснювати імпульсні покупки. Ви витратите багато грошей на нісенітницю.
- Фізичні навантаження. Займатися спортом чи фітнесом можна, але активність слід обмежити.
- Вживати алкоголь.
- Проводити генеральне прибирання. Замість порядку може вийти хаос, який властивий повні.
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