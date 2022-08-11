"Осетрова" повня 12 серпня: що суворо заборонено робити в цей день

12 серпня настане остання повня літа 2022 року

Дане астрономічне явище у серпні 2022 року настане у п’ятницю 12 числа. Згідно з західною астрологією, остання літня повня відбудеться о 4:35 за Києвом у знаку Зодіаку Водолія.

Серпнева повня отримала назву "осетрова". Нарекли так місяць американські індіанці, у яких серпень вважався найвдалішим часом для лову осетра.

Езотерик і нумеролог Анастасія (@ezoteric_anastasia) розповіла, що можна робити в повню 12 серпня цього року, а також нагадала про заборони цього дня, які варто знати, щоб все у житті складалося добре.

Повня 12 серпня 2022: що потрібно робити в цей день

Виконайте те, що раніше не виходило. Визначте найскладніше завдання, недосяжну мету. Зробіть крок у її бік.

Займіться творчістю. Створіть щось незвичайне, чого ніколи не робили раніше.

Позбавтеся страхів, що переслідували. Зосередьтеся і подивіться на те, що відбувається, зі сторони. Відразу побачите помилки, необґрунтовані тривоги, що стопорять розвиток.

Налаштуйте себе на благополуччя.

Приділіть максимум уваги другій половинці. Романтична вечеря, несподіване побачення, коротка подорож або просто вечірня прогулянка, все це сприятиме зміцненню стосунків на довгий час.

Надайте допомогу ближньому. Співчуття і добро повернуться тричі.

Плануйте точку відліку саме тепер. Варіанти: новий проєкт, реєстрація власного бізнесу, переговори з контрагентами та начальством (запропонуйте підвищити зарплату, попередньо перерахувавши всі свої заслуги). Відповідний час для укладання контрактів, підписання договорів, публічних виступів.

Можна змінити імідж, оновити гардероб, стрижку.

Повня 12 серпня 2022: що не можна робити в цей день

З’ясовувати стосунки — чи то особисті, чи то ділові. Все може скінчитися сваркою.

Здійснювати імпульсні покупки. Ви витратите багато грошей на нісенітницю.

Фізичні навантаження. Займатися спортом чи фітнесом можна, але активність слід обмежити.

Вживати алкоголь.

Проводити генеральне прибирання. Замість порядку може вийти хаос, який властивий повні.

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