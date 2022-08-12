Как отмыть пригоревшую кастрюлю, чтобы она была как новая: самые эффективные способы

Самые лучшие, проверенные и эффективные способы чистки кастрюль разных типов.

С такой неприятностью, как пригоревшая кастрюля во время приготовления еды сталкивалась наверняка каждая хозяйка, а то и не один раз. Что делать дальше? Первое и самое простое — это выбросить пригоревшую посуду, и заменить испорченную кастрюлю на новую. Однако это лишние затраты.

Теперь в ход вступает второй вариант — более сложный и требующий силы и энергии. И этот способ — это очистка нагара на кастрюле. Для этого придумали различные специальные гели и порошки, а также на помощь могут прийти и более безопасные средства, которые есть на каждой кухне. К примеру соль, сода, уксус, активированный уголь и т.д. Именно о таких "домашних" средствах "Телеграф" и хочет рассказать далее в статье.

Как эффективно отчистить пригоревшую кастрюлю

Чистка пригоревшей поверхности забирает много времени, и далеко не всегда потраченные усилия дают хороший результат. Однако терпение и "народные" методы могут сотворить чудеса и восстановить вашу любимую кастрюльку. Вообще, чтобы не возникало необходимости бороться с пригоревшими кастрюлями просто будьте повнимательнее, когда готовите.

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Отметим, что даже несмотря на фантастический прогресс бытовой химии, и разнообразия современных чистящих средств, все равно лучшими средствами для устранения нагара с пригоревшей кастрюли по-прежнему являются домашние средства, типа сода, соль, уксус и даже кофе. Тем более что для каждого типа нужен свой способ для очистки от нагара, пишет meta.

Легче всего испортить эмалированные поверхности, поэтому при чистке таких кастрюль не применяйте металлические мочалки или жесткие щетки, чтобы не поцарапать эмаль. Кастрюли с керамическим покрытием также требуют нежного к себе отношения. Поэтому прежде чем приступать к очистке пригоревшей кастрюли, обратите внимание не навредит ли выбранный вами способ поверхности посуды.

Противопоказания и рекомендации для чистки кастрюли

Чтобы кастрюли прослужили вам намного дольше, и при этом еще и сохранили свой первоначальный вид, важно придерживаться нескольких рекомендаций:

Соблюдайте правила эксплуатации посуды в соответствии с материалом, из которого она изготовлена.

Тщательно ухаживайте за изделием и очищайте кастрюли сразу после приготовления пищи.

Используйте только сертифицированные чистящие средства или проверенные народные методы.

Не используйте один и тот же метод сразу на всех кастрюлях, ведь не каждое средство одинаково хорошее для всех поверхностей. Средство, которое подходит для алюминиевой посуды, может навредить эмалированной.

Ни в коем случае при чистке эмалированной посуды не используйте металлические щётки.

Посуду с керамическим покрытием не стоит мыть жесткими губками и абразивными средствами.

Кастрюли с тефлоновым покрытием можно отмыть от пригоревшей пищи обычной водой. Залейте посуду холодной водой и поставьте на огонь. Вода должна покипеть 15-20 минут. Этого вполне достаточно, чтобы пригоревшая еда отстала от дна посуды.

Также тефлоновую посуду нельзя мыть содой, а лишь мягкими нейтральными моющими средствами.

Для того чтобы отмыть пригоревшую чугунную посуду, нужно начинать чистку, пока они еще не остыли.

Топ-12 средств, которые помогут отчистить пригоревшую кастрюлю

1. Содой

Способ с использованием соды подойдет для эмалированной кастрюли и посуды из нержавейки.

Насыпьте в пострадавшую кастрюлю 2 столовых ложки соды и добавьте горячей воды. Оставьте раствор настояться примерно 30-40 минут. Когда порошок растворится, поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите жидкость до кипения и прокипятите в течение 10-15 минут. Охладите кастрюлю и помойте ее жесткой губкой под проточной водой.

2. Картофельными или яблочными очистками

Кастрюлю с водой поставьте на огонь, высыпьте в нее картофельные очистки, и доведите все до кипения. Прокипятите очистки на медленном огне в течение 40 минут, после чего воду слейте и помойте кастрюлю обычным способом.

Способ с яблочными очистками такой же, как и с картофельными. Насыпьте в кастрюлю яблочные очистки, залейте водой и добавьте лимонный сок. Прокипятите на медленном огне 40 минут и слейте воду. После этой процедуры отчистить кастрюлю будет намного легче.

3. Поваренной солью

Методы бывают разные, в зависимости от материала, из которого сделана кастрюля:

- очистить пригоревшую кастрюлю из нержавейки или алюминия можно отмыть следующим образом: залейте посуду холодной водой и оставьте ее на пару часов. После вылейте воду и положите на дно кастрюли горсть соли. Затем так же почистите жесткой губкой. Не стоит добавлять соль сразу в воду, чтобы на посуде не остались темные пятна.

- эмалированную кастрюлю водой заливать не нужно. Засыпьте на дно кастрюли несколько ложек соли и оставьте ее на 2-3 часа. После этого нагар легко отмыть губкой под горячей водой.

4. Лук

Пригоревшую поверхность будет легко отмыть, если в кастрюле проварить луковицу. Очистьте луковицу, залейте ее холодной водой, и довести все до кипения и через минут двадцать снимите кастрюлю с огня. Луковый раствор размягчит нагар, и кастрюлю останется вымыть с помощью моющего средства и губки.

5. Содово-солевой раствор

Подобным раствором можно эффективно очистить эмалированную посуду, а также кастрюли с алюминиевым покрытием.

Сначала приготовьте раствор. Для этого смешайте соду и соль в пропорции 1:1 и засыпьте им нагар на дне кастрюли. Добавьте немного воды. Консистенция должна получиться как густая сметана. Оставьте на сутки, чтобы нагар откис. По истечению времени удалите смесь, наберите в кастрюлю теплой воды и прокипятите ее 30 минут на слабом огне. После этого помойте кастрюлю обычным способом.

6. Молочной сывороткой

Еще один натуральный и довольно простой способ очистить пригоревшую кастрюлю. Этот метод также подходит для всех типов кастрюль – эмалированных, алюминиевых и нержавейки.

Залейте дно сывороткой, чтобы пригорелые участки были покрыты на два сантиметра и оставьте на сутки. После чего избавьтесь от нагара обычной губкой.

7. Кофейной гущей

Пригоревшую поверхность покройте кофейной гущей и оставьте его на несколько часов, после чего смойте и почистите кастрюлю губкой.

8. Лимонной кислотой

Этот способ поможет очистить кастрюлю, как на дне, так и на стенках. Залейте воду до того уровня, до которого необходимо ее отчистить, добавьте в воду 2 столовые ложки лимонной кислоты и прокипятите в течение нескольких минут. После чего воду слейте, а остатки уберите при помощи губки.

9. Уксусом

Вариант для кастрюль из алюминия и нержавеющей стали. ВАЖНО! Способ совершенно не подходит для мытья эмалированной посуды, так как уксус может повредить поверхность.

Как очистить нержавеющую поверхность: обычный 9-процентный уксус, который 100% есть на каждой кухне, разбавьте в одном литре холодной воды и залейте пострадавшую кастрюлю, поставьте ее на огонь и доведите до кипения. Прокипятив несколько минут, слейте раствор. После такой процедуры вы с легкостью отчистите нагар.

Для алюминия — уксус разбавьте холодной водой и оставьте на несколько часов. Затем кастрюля легко отмоется.

10. Моющим средством для посуды

Если моющее средство для посуды не помогло вам справиться с нагаром обычным способом, не спешите расстраиваться. Залейте грязную кастрюлю раствором из холодной воды моющего средства, а затем постепенно доведите все это до кипения и подержите на небольшом огне не меньше получаса. Так оно поможет намного лучше.

11. Мылом

Данный способ подходит для кастрюль из алюминия, эмали и нержавеющей стали.

Чтобы отмыть кастрюлю от пригара, достаточно залейте ее горячей водой, насыпьте на дно мыльную стружку или налейте жидкое мыло и поставьте этот раствор на плиту на слабый огонь. Кипятите в течение 20-ти минут. После чего слейте воду и вытрите губкой размокший нагар.

12. Активированным углем

Метод подходит для всех типов кастрюль. Этот способ поможет отмыть пригоревшую кастрюлю от варенья или молока.

Возьмите несколько таблеток активированного угля и измельчите их до состояния порошка. Затем засыпьте полученным порошком загрязнение и оставьте все на полчаса, а после налейте в кастрюлю холодную воду и подождите еще 30-40 минут. После всех манипуляций кастрюлю будет легко очистить губкой.

Как избежать пригорания кастрюль

Откажитесь от агрессивных приборов — это металлические ложки, лопатки и губки. Вместо этого используйте дерево и силикон.

Не забывайте сушить кастрюли: после мытья переворачивайте их и дайте каплям воды стечь.

Не стоит хранить кастрюли одна в другой, чтобы не поцарапать дно.

При готовке используйте большое количество масла.

Купите антипригарные кастрюли.

Пользуйтесь чугунной посудой.

Используйте пергаментную бумагу.

Замените подсолнечное масло оливковым.

Добавляйте соль.

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