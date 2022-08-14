Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Овны получат по заслугам, а Козероги, - неприятный "привет" из прошлого

Середина августа многим принесет стабильность и приятные перемены

Третья неделя августа для большинства будет очень успешной, ознаменуется хорошими новостями и отличным настроением.

Так говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" приготовил на неделю с 15 по 21 августа включительно для всех знаков Зодиака.

Вот какие карты выпали на эту неделю

И расшифровываем их для каждого знака:

Овен — перевернутая Семерка мечей

В обычном положении это карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, на следующей неделе эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Телец — Тройка жезлов

Это очень благоприятная карта, которая обещает успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку на этой неделе все Ваши труды окупятся, и все получится.

Близнецы — Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Рак — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта выступает предостережением, — в ближайшие дни Вы можете получить неприятные новости. Велик соблазн будет уйти в тень в тот момент, когда необходимо будет бороться и добиваться своих целей.

Лев — Паж жезлов

На новой неделе Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Дева — перевернутый Паж мечей

В перевернутом положении карта призывает к осторожности. Она указывает на человека со слишком острым умом, язвительного циника, непредсказуемого, хитрого и коварного. Это может значить, что какой-то человек из окружения или ситуация покажет себя со своей истинной стороны на этой неделе, или будут какие-то другие неприятные и неожиданные известия.

Читайте также: Категория Гороскоп Отдохнуть в конце лета не получится: каких 3 знаков Зодиака скоро отправят в командировку Каким бы там ни было, а поездка по работе пойдет на пользу этим личностям

Весы — Солнце

Это карта перерождения, духовного обновления и готовности к новым поворотам в жизни. Верьте в себя и свой успех, — удача будет на Вашей стороне, и Вы сможете добиться всего в жизни. Если Вы с кем-то в ссоре, то самое время сделать шаг к примирению.

Скорпион — перевернутая Десятка мечей

Если у Вас в последнее время было все плохо, то карта принесла отличные новости, — в конце тоннеля брезжит свет, и скоро темное облако над Вами развеется.

Стрелец — Четверка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшую неделю Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Козерог — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что у Вас впереди новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.

Водолей — Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. В ближайшие дни Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Рыбы — Восьмерка пентаклей

Это карта самопознания и саморазвития с целью получения в будущем материальных благ и благополучия. На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца лета.