Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овни отримають по заслугах, а Козероги — неприємний "привіт" з минулого

Середина серпня багатьом принесе стабільність та приємні зміни

Третій тиждень серпня для більшості буде дуже успішним, ознаменується хорошими новинами та відмінним настроєм.

Так говорить розклад за картами Таро, який "Телеграф" приготував на тиждень із 15 по 21 серпня включно для всіх знаків Зодіаку.

Ось які карти випали цього тижня

І розшифровуємо їх для кожного знака:

Овен — перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні це карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація врівноважиться. Якщо Вас недооцінювали або образили, наступного тижня ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Тілець — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки цього тижня всі Ваші зусилля окупляться, і все вийде.

Близнюки — Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

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Рак — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням — найближчими днями Ви можете отримати неприємні новини. Велика спокуса буде піти в тінь у той момент, коли необхідно буде боротися і домагатися своїх цілей.

Лев — Паж жезлів

На новому тижні Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Діва — перевернутий Паж мечів

У перевернутому положенні карта закликає до обережності. Вона вказує на людину з надто гострим розумом, уїдливого циніка, непередбачуваного, хитрого та підступного. Це може означати, що якась людина з оточення чи ситуація покаже себе зі свого істинного боку цього тижня, чи будуть якісь інші неприємні та несподівані звістки.

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Терези — Сонце

Це карта переродження, духовного оновлення та готовності до нових поворотів у житті. Вірте в себе і свій успіх, — успіх буде на Вашому боці, і Ви зможете досягти всього в житті. Якщо Ви з кимось у сварці, то саме час зробити крок до примирення.

Скорпіон – перевернута Десятка мечів

Якщо у Вас останнім часом було все погано, то карта принесла відмінні новини, — наприкінці тунелю сяє світло, і незабаром темна хмара над Вами розвіється.

Стрілець — Четвірка жезлів

Ця карта ще називається Владикою завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчий тиждень на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Козеріг — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що у Вас попереду нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир з головою, щоб не зробити помилок.

Водолій — Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Найближчими днями Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашій стороні, не бійтеся починати щось нове.

Риби — Вісімка пентаклів

Це карта самопізнання та саморозвитку з метою отримання у майбутньому матеріальних благ та благополуччя. Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні до кінця літа.