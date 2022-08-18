Таропрогноз на 19 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Многие будут склонны к агрессии и склокам

В пятницу, 19 августа, некоторые смогут уравновесить свою жизнь, в то время как другие наоборот будут склонны к конфликтам и необдуманным поступкам.

На это указывает расклад Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — Двойка пентаклей, Пятерка мечей, перевернутая Сила

Теперь расшифровываем каждую карту по порядку:

Двойка пентаклей

Это — Владыка гармоничного изменения, которая обещает, что, если в последнее время у Вас были трудности балансирования в личной жизни, эмоциях, работой, отношениях с другими людьми, — в пятницу возможно удастся наладить ситуацию.

Пятерка мечей

Второе название карты — Владыка поражения. Будьте готовы к трудностям, проявлениям жестокости и бесчестности. При этом, эти проявления могут быть направлены как против Вас, так и исходить от Вас самих.

Перевернутая Сила

В пятницу Вы можете быть особенно подвержены импульсивно-агрессивному настроению, из-за чего можете сотворить конфликт на ровном месте. Постарайтесь не навредить важным отношениям и не идти напролом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому по картам Таро повезет в любви до конца лета.