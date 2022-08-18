Таропрогноз на 19 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Багато хто буде схильний до агресії та сварок

У п’ятницю, 19 серпня, деякі зможуть врівноважити своє життя, тоді як інші, навпаки, будуть схильні до конфліктів та необдуманих вчинків.

На це вказує розклад Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — Двійка пентаклів, П’ятірка мечів, перевернута Сила

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Двійка пентаклів

Це — Владика гармонійної зміни, яка обіцяє, що якщо останнім часом у Вас були труднощі балансування в особистому житті, емоціях, з роботою, в стосунках з іншими людьми, тощо, то в п’ятницю можливо вдасться налагодити ситуацію.

П’ятірка мечів

Друга назва картки — Владика поразки. Будьте готові до труднощів, проявів жорстокості та безчесності. При цьому ці прояви можуть бути спрямовані як проти Вас, так і виходити від Вас самих.

Перевернута Сила

У п’ятницю Ви можете бути особливо схильні до імпульсивно-агресивного настрою, через що можете створити конфлікт на рівному місці. Постарайтеся не нашкодити важливим відносинам і не йти напролом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому за картами Таро пощастить у коханні до кінця літа.