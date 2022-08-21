Как прогнать с участка кротов "раз и навсегда": два эффективных и гуманных способа

Необязательно травить кротов ядами, чтобы избавиться от них.

Как избавиться от кротов на участке — это проблема, которая постает перед каждым огородником. Более жестокие дачники нещадно борются с вредителями, применяя против них различные отравы, однако можно обойтись и без подобной жестокости и просто "попросить" животных "уйти" с вашего участка.

Как сообщает belnovosti, есть как минимум два гуманных способа, как прогнать грызунов. Отметим, что это очень эффективные методы и средства, которыми пользуются многие опытные дачники.

Как избавиться от кротов на участке:

Сетка — простой и очень эффективный метод. Благодаря сетке крот не сможет выкопать выход на поверхность. Можно выбирать сетку как из метала, так и из пластика, и ее вкапывают на глубину в половину метра.

Высадка "особых" растений — кроты не любят ароматы определенных культур, поэтому посадив эти цветы и овощи, вы сможете избавиться от вредителя. Это бархатцы, нарциссы, гиацинты, а также лук и любые разновидности бобовых.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения нужно посадить на своем огороде, чтобы избавиться от тли, колорадских жуков, муравьев, мух и гусениц.