Как постирать кроссовки в стиральной машинке: что нужно делать, чтобы сохранить обувь целой

Чтобы кроссовки не "разлезлись" после стирки в стирально машинке, нужно придерживаться нескольких правил.

Стирка кроссовок, особенно белых или даже светлых, это обязательная процедура ведь увы, но если обувь носить, она имеет свойство загрязняться. Есть несколько эффективных способов, как очистить кроссовки без стирки, однако часто их просто отправляют в стиральную машинку. Давайте разберемся, как это правильно делать.

Как сообщает prostoway, есть 4 важных правил, соблюдая которые ваша обувь после стирки в стиральной машинке останется целой, а не разлезется на части после 2-3 процедуры. Что же это за правила.

Четыре правила стирки кроссовок в стиральной машинке

Если написано, что стирать в машинке нельзя — то делать это нельзя. Не стоит пренебрегать рекомендациями производителя.

Перед стиркой обязательно снимите с кроссовок шнурки, чтобы они не запутались в барабане, и достаньте стельки.

Не стоит стирать одновременно несколько пар обуви.

Сушите кроссовки на солнце или на теплом полу, чтобы не произошла деформация формы и подошвы.

Также важно знать, что обувь нельзя стирать при высокой температуре, сообщает meta. Лучше придерживайтесь показателей в 30-40 градусов. Сыпучий порошок также не стоит брать, чтобы на обуви не оставалось следов. Замените его на жидкие аналоги и гели.

И еще один важный момент — стирать кожаные и замшевые кроссовки в стиральной машинке запрещено. Обувь из таких материалов можно чистить от грязи только вручную.

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