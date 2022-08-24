Таропрогноз на 25 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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У некоторых появится свет в конце туннеля
Для многих четверг, 25 августа, пройдет тяжело и ознаменуется сильными перепадами настроения, однако у других наоборот наступит просвет в жизни.
Об этом можно судить по свежему раскладу Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:
Взгляните, какая карта там была:
А теперь найдите расшифровку Вашей карты ниже:
Перевернутый Маг
В этом положении карта предсказывает хаос и беспорядок, — возможно, в Ваших мыслях в четверг будет раздрай, появится личность, которой нельзя доверять, или же Вы сами решитесь на какой-то безнравственный поступок.
Перевернутая Десятка мечей
В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.
Перевернутая Королева Кубков
В перевернутом виде эта королева предупреждает, что 25 августа Вы будете склонны к депрессивному настроению и подвержены желанию забыться, — в сериалах или алкоголя. Займите чем-нибудь свои мысли и руки, чтобы совсем не загрустить.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет до конца этой недели.