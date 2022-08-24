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Таропрогноз на 25 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать пятый день августа
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцать пятый день августа

У некоторых появится свет в конце туннеля

Для многих четверг, 25 августа, пройдет тяжело и ознаменуется сильными перепадами настроения, однако у других наоборот наступит просвет в жизни.

Об этом можно судить по свежему раскладу Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Взгляните, какая карта там была:

Слева направо — перевернутый Маг, перевернутая Десятка мечей и перевернутая Королева Кубков
Слева направо — перевернутый Маг, перевернутая Десятка мечей и перевернутая Королева Кубков

А теперь найдите расшифровку Вашей карты ниже:

Перевернутый Маг

В этом положении карта предсказывает хаос и беспорядок, — возможно, в Ваших мыслях в четверг будет раздрай, появится личность, которой нельзя доверять, или же Вы сами решитесь на какой-то безнравственный поступок.

Перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

Перевернутая Королева Кубков

В перевернутом виде эта королева предупреждает, что 25 августа Вы будете склонны к депрессивному настроению и подвержены желанию забыться, — в сериалах или алкоголя. Займите чем-нибудь свои мысли и руки, чтобы совсем не загрустить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет до конца этой недели.

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