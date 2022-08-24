Таропрогноз на 25 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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У деяких з’явиться світло наприкінці тунелю.
Для багатьох четвер, 25 серпня, пройде важко і ознаменується сильними перепадами настрою, проте в інших, навпаки, настане просвіт у житті.
На це вказує розклад Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:
Подивіться, яка карта там була:
Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:
Перевернутий Маг
У цьому положенні карта передбачає хаос і безлад, — можливо, у Ваших думках у четвер буде роздрай, з’явиться особистість, якій не можна довіряти, або Ви самі зважитеся на якийсь аморальний вчинок.
Перевернута Десятка мечів
У цьому положенні карта обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.
Перевернута Королева Кубків
У перевернутому вигляді ця королева попереджає, що 25 серпня Ви будете схильні до депресивного настрою і бажання забутися, — у серіалах або в алкоголі. Займіть чимось свої думки та руки, щоб зовсім не засумувати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить до кінця цього тижня.