Таропрогноз на 26 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Лучше в пятницу не игнорировать советы и интуицию

Пятница, 26 августа, многим может принести приятные эмоции и поучительные уроки, однако некоторые в этот день могут столкнуться с несправедливостью.

Об этом можно судить по раскладу карт Таро, которые выпали на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, без лишних раздумий выберите одну из трех карт:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — перевернутое Правосудие, Иерофант, Туз Кубков

А сейчас найдите расшифровку Вашей карты ниже:

Перевернутое Правосудие

В пятницу удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 26 августа, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Туз Кубков

Эта карта говорит о любви эмоциональной и духовной. Быть может, именно в эту пятницу Вы встретите свою половинку или же исполнится Ваше давнее желание. Не игнорируйте голос своей интуиции.

Напомним, ранее "Телеграф" сделал расклад по картам Таро, что у каждого знака Зодиака будет с деньгами в сентябре.