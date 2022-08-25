Таропрогноз на 26 серпня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Краще у п’ятницю не ігнорувати поради та інтуїцію

П’ятниця, 26 серпня, багатьом може принести приємні емоції та повчальні уроки, проте дехто цього дня може зіткнутися з несправедливістю.

Про це можна судити з розкладу карт Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, без зайвих роздумів виберіть одну з трьох карт:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — перевернуте Правосуддя, Ієрофант, Туз Кубків

А зараз знайдіть розшифровку Вашої карти нижче:

Перевернуте Правосуддя

У п’ятницю удача гратиме проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад 26 серпня, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Туз Кубків

Ця карта говорить про любов емоційну та духовну. Можливо, саме цієї п’ятниці Ви зустрінете свою половинку або виповниться Ваше давнє бажання. Не ігноруйте голосу своєї інтуїції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зробив розклад за картами Таро, що чекає кожен знак Зодіаку у вересні в плані грошей.