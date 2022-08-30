Таропрогноз на 31 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Многие будут "в ресурсе" работать

Для большинства среда, 31 августа, будет хорошим и продуктивным днем, однако у некоторых он может ознаменоваться импульсивными бесполезными покупками.

Об этом можно судить, исходя из расклада по картам Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — не задумываясь выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая карта там была:

Слева направо — Паж пентаклей, Королева жезлов и перевернутая Девятка кубков

А теперь найдите расшифровку Вашей карты ниже:

Паж пентаклей

В среду Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

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Королева жезлов

Эта королева обещает Вам в последний день лета силы для движения к своим целям и удачную возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в сентябре 2022 года по картам Таро.