Таропрогноз на 31 августа 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Многие будут "в ресурсе" работать
Для большинства среда, 31 августа, будет хорошим и продуктивным днем, однако у некоторых он может ознаменоваться импульсивными бесполезными покупками.
Об этом можно судить, исходя из расклада по картам Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — не задумываясь выберите одну из трех карт на картинке ниже:
Посмотрите, какая карта там была:
А теперь найдите расшифровку Вашей карты ниже:
Паж пентаклей
В среду Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.
Королева жезлов
Эта королева обещает Вам в последний день лета силы для движения к своим целям и удачную возможность продвинуться по карьерной лестнице.
Перевернутая Девятка кубков
В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в сентябре 2022 года по картам Таро.