Таропрогноз на 31 серпня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Багато хто буде "в ресурсі" працювати

Для більшості середа, 31 серпня, буде добрим і продуктивним днем, проте в деяких він може ознаменуватися імпульсивними покупками.

Про це можна судити, виходячи з розкладу карт Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — не замислюючись виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — Паж пентаклів, Королева жезлів та перевернута Дев’ятка кубків

А тепер знайдіть розшифровку Вашої карти нижче:

Паж пентаклів

У середу Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

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Королева жезлів

Ця королева обіцяє Вам в останній день літа сили для руху до своїх цілей і вдалу можливість просунутися кар’єрними сходами.

Перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима у вересні 2022 року за картами Таро.