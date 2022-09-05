Популярная Тик-Ток блогер погибла во время прыжка с парашютом: подробности

На аккаунт девушки в Тик-Токе подписаны более 100 тысяч человек

В Торонто (Канада) во время прыжка с парашютом погибла 21-летняя Тик-Ток инфлюенсер Таня Пардази

Как сообщает Sky news, инцидент произошел еще 27 августа. Сообщается, что Пардази, более известная в сети как philosatea, погибла из-за нарушения техники безопасности.

Для девушки это прыжок был первым. Накануне она прошла курсы в школе Skydive Toronto, однако во время прыжка с высоты более 1200 метров что-то пошло не так.

В сообщении школы отмечается, что Пардази "слишком быстро выпустила вращающийся основной парашют на малой высоте без времени или высоты, необходимых для надувания резервного парашюта".

"Эта авария сильно повлияла на команду Skydive Toronto Inc., поскольку мы совершенствовали свою программу обучения студентов более 50 лет", — говорится в сообщении школы.

На ее аккаунт в Тик-Ток подписано более 100 тысяч человек, кроме того она принимала участие в конкурсе Мисс Канада и даже дошла до полуфинала.

Читайте также: Категория Новости России Выбросился из окна или помогли? В Москве нашли мертвым российского нефтяного магната Сообщается, что мужчина имел проблемы с сердцем, из-за чего и находился в центральной клинической больнице

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге нашли убитой порноактрису и TikTok-блогера Анастасию Гришман, более известную под псевдонимом grshmn.