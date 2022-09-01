Выбросился из окна или помогли? В Москве нашли мертвым российского нефтяного магната
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Сообщается, что мужчина имел проблемы с сердцем, из-за чего и находился в центральной клинической больнице
В россии продолжают погибать высокопоставленные чиновники, политики и военнослужащие. Спустя полтора месяца после загадочного самоубийства отставного генерала ФСБ Евгения Лобачева в Москве было найдено тело вице-президента "Лукойла" Равиля Маганова. По предварительной информации, мужчина сам выбросился с шестого этажа центральной клинической больницы города, от полученных травм скончавшись на месте.
Информацию сообщают росСМИ, а фото с места инцидента уже разнесли новостные Telegram-каналы. Труп 68-летнего Маганова, который проходил курс лечения в медицинском заведении, был обнаружен местным персоналом. На данный момент в больнице работают сотрудники полиции, выясняя детали случившегося.
Некоторые журналисты смогли разузнать, что у Равиля Маганова были серьезные проблемы с сердцем, из-за которых он и был вынужден обратиться за помощью к врачам. В ЦКБ на улице Маршала Тимошенко он получал необходимые медикаменты и был под присмотром медиков. При этом ранее у него якобы была диагностирована депрессия. Лечился ли он от этого заболевания, неизвестно.
Подробностей гибели родного брата гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова пока не разглашается. Неизвестно, решил ли Равиль покончить с собой или же ему "помогли".
Отметим, что на момент смерти мужчине исполнилось 67 лет. До своего 68-летия он не дожил чуть меньше месяца — празднование должно было состояться 25 сентября. Он имел профильное образование, окончив в 1977 году институт нефтехимической и газовой промышленности в Москве. В "Лукойл" попал в 1993 году, где уже через год смог добиться должности вице-президента.
В основном Маганов решал вопросы, которые касались разведки и добычи нефти. Он является заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности рф, имел звание "Почетного нефтяника", не раз получил высшие государственные награды. Входил в состав комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров "Лукойла".
Где и когда будут проходить похороны одного из нефтяных магнатов россии, пока неизвестно.
Отметим, что за последние несколько месяцев это не первая смерть топ-чиновников российского "Лукойла". Еще в мае стало известно о гибели миллиардера Александра Субботина, ранее занимавшего должность в нефтяной компании. Он умер во время антипохмельного лечения у одного из местных шаманов.
Также мы рассказывали о жестоком убийстве известного российского банкира Владислава Аваева. Мужчину расстреляли вместе с членами его семьи.