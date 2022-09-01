Выбросился из окна или помогли? В Москве нашли мертвым российского нефтяного магната

Сообщается, что мужчина имел проблемы с сердцем, из-за чего и находился в центральной клинической больнице

В россии продолжают погибать высокопоставленные чиновники, политики и военнослужащие. Спустя полтора месяца после загадочного самоубийства отставного генерала ФСБ Евгения Лобачева в Москве было найдено тело вице-президента "Лукойла" Равиля Маганова. По предварительной информации, мужчина сам выбросился с шестого этажа центральной клинической больницы города, от полученных травм скончавшись на месте.

Информацию сообщают росСМИ, а фото с места инцидента уже разнесли новостные Telegram-каналы. Труп 68-летнего Маганова, который проходил курс лечения в медицинском заведении, был обнаружен местным персоналом. На данный момент в больнице работают сотрудники полиции, выясняя детали случившегося.

Некоторые журналисты смогли разузнать, что у Равиля Маганова были серьезные проблемы с сердцем, из-за которых он и был вынужден обратиться за помощью к врачам. В ЦКБ на улице Маршала Тимошенко он получал необходимые медикаменты и был под присмотром медиков. При этом ранее у него якобы была диагностирована депрессия. Лечился ли он от этого заболевания, неизвестно.

Центральная клиническая больница, где произошел инцидент

Подробностей гибели родного брата гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова пока не разглашается. Неизвестно, решил ли Равиль покончить с собой или же ему "помогли".

Фото с места смерти Равиля Маганова

Отметим, что на момент смерти мужчине исполнилось 67 лет. До своего 68-летия он не дожил чуть меньше месяца — празднование должно было состояться 25 сентября. Он имел профильное образование, окончив в 1977 году институт нефтехимической и газовой промышленности в Москве. В "Лукойл" попал в 1993 году, где уже через год смог добиться должности вице-президента.

В основном Маганов решал вопросы, которые касались разведки и добычи нефти. Он является заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности рф, имел звание "Почетного нефтяника", не раз получил высшие государственные награды. Входил в состав комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров "Лукойла".

Где и когда будут проходить похороны одного из нефтяных магнатов россии, пока неизвестно.

Отметим, что за последние несколько месяцев это не первая смерть топ-чиновников российского "Лукойла". Еще в мае стало известно о гибели миллиардера Александра Субботина, ранее занимавшего должность в нефтяной компании. Он умер во время антипохмельного лечения у одного из местных шаманов.

Также мы рассказывали о жестоком убийстве известного российского банкира Владислава Аваева. Мужчину расстреляли вместе с членами его семьи.