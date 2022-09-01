Викинувся з вікна чи допомогли? У Москві знайшли мертвим російського нафтового магната

Повідомляється, що чоловік мав проблеми із серцем, через що і перебував у центральній клінічній лікарні

У росії продовжують гинути високопосадовці, політики та військовослужбовці. Через півтора місяці після загадкового самогубства відставного генерала ФСБ Євгена Лобачова в Москві було знайдено тіло віцепрезидента "Лукойлу" Равіля Маганова. За попередньою інформацією, чоловік сам викинувся із шостого поверху центральної клінічної лікарні міста, від отриманих травм померши на місці.

Інформацію повідомляють росЗМІ, а фото з місця інциденту вже рознесли новинні Telegram-канали. Труп 68-річного Маганова, який проходив курс лікування у медичному закладі, виявив місцевий персонал. Наразі у лікарні працюють співробітники поліції, з’ясовуючи деталі того, що сталося.

Деякі журналісти змогли дізнатися, що Равіль Маганов мав серйозні проблеми з серцем, через які і був змушений звернутися за допомогою до лікарів. У ЦКЛ на вулиці Маршала Тимошенко він отримував необхідні медикаменти та був під наглядом медиків. При цьому раніше у нього нібито діагностували депресію. Чи лікувався він від цього захворювання, невідомо.

Центральна клінічна лікарня, де трапився інцидент

Подробиць загибелі рідного брата гендиректора "Татнафти" Наїля Маганова поки що не розголошується. Невідомо, чи вирішив Равіль накласти на себе руки чи йому "допомогли".

Фото з місця смерті Равіля Маганова

Зазначимо, що на момент смерті чоловіку виповнилося 67 років. До свого 68-річчя він не дожив трохи менше місяця — святкування мало відбутися 25 вересня. Він мав профільну освіту, закінчивши у 1977 році інститут нафтохімічної та газової промисловості у Москві. До "Лукойлу" потрапив у 1993 році, де вже через рік зміг отримати посаду віцепрезидента.

Здебільшого Маганов вирішував питання, що стосувалися розвідки та видобутку нафти. Він є заслуженим працівником нафтової та газової промисловості Росії, мав звання "Почесного нафтовика", неодноразово отримав вищі державні нагороди. Входив до складу комітету зі стратегії, інвестицій та сталого розвитку Ради директорів "Лукойлу".

Де і коли проходитимуть похорони одного з нафтових магнатів росії, поки невідомо.

Зазначимо, що за останні кілька місяців це не перша смерть топ-чиновників російського "Лукойлу". Ще в травні стало відомо про загибель мільярдера Олександра Суботіна, який раніше обіймав посаду в нафтовій компанії. Він помер під час антипохмільного лікування в одного з місцевих шаманів.

Також ми розповідали про жорстоке вбивство відомого російського банкіра Владислава Аваєва. Чоловіка розстріляли разом із членами його родини.