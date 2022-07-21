Эпидемия самоубийств: в москве покончил с собой генерал ФСБ

Перед смертью мужчину пытались разыскать через полицию жена и другие родственники

В четверг, 21 июля, в российской столице подтвердили факт смерти одного из отставных генералов ФСБ Евгения Лобачева. 76-летний мужчина покончил с собой — вероятней всего, с помощью пистолета марки ТТ. Его тело нашли в подъезде одного из домов Москвы.

Информацию о гибели очередного служителя правоохранительной системы россии, пусть и в отставке, сообщают росСМИ. Данных о наличии предсмертной записки рядом с погибшим нет.

Лобачев застрелился, просто зайдя в подъезд многоэтажки на Качалинской улицы. Сейчас по факту его смерти проводится дополнительная проверка.

Пока причина такого радикального поступка неизвестна. Однако некоторые медиа пишут, что за несколько дней до смерти мужчина исчез из дома, чем взволновал жену и других близких людей. Они даже обратились в полицию, надеясь получить помощь в розыске Лобачева.

По неподтвержденным данным, мужчина мог иметь серьезные проблемы со здоровьем, которые, якобы, и подтолкнули его к подобному решению. Также некоторые отмечают, что у Евгения Лобачева были большие долги, однако он остался без средств, чтобы их оплатитить.

В любом случае — инцидент стал очередной смертью среди высокопоставленных российских военнослужащих. Раньше же сообщалось о смерти Льва Соцкова, генерала внешней разведки рф, который также покончил с собой.