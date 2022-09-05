Популярна Тік-Ток блогер загинула під час стрибка з парашутом: подробиці

На аккаунт дівчини у Тік-Тоці підписано понад 100 тисяч людей

У Торонто (Канада) під час стрибка з парашутом загинула 21-річна ТікТок інфлюенсер Таня Пардазі

Як повідомляє Sky news, інцидент стався ще 27 серпня. Повідомляється, що Пардазі, більш відома в мережі як philosatea, загинула через порушення техніки безпеки.

Для дівчини це стрибок був першим. Напередодні вона пройшла курси у школі Skydive Toronto, проте під час стрибка з висоти понад 1200 метрів щось пішло не так.

У повідомленні школи зазначається, що Пардазі "занадто швидко випустила основний парашут, що обертається, на малій висоті без часу або висоти, необхідних для надування резервного парашута".

"Ця аварія сильно вплинула на команду Skydive Toronto Inc., оскільки ми вдосконалювали свою програму навчання студентів понад 50 років", — йдеться у повідомленні школи.

На її аккаунт у ТікТок підписано понад 100 тисяч осіб, крім того, вона брала участь у конкурсі Міс Канада і навіть дійшла до півфіналу.

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