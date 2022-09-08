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Таропрогноз на 9 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на девятый день осени
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на девятый день осени

День принесет массу невзгод и дурное настроение

В пятницу, 9 сентября, начинается Ретроградный Меркурий, и в связи с этим в целом день не задастся.

Об этом можно судить по раскладу Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, к каким проблемам быть готовым именно Вам, без раздумий выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Взгляните, что за карта это была:

Слева направо — перевернутая Смерть, перевернутые Влюбленные и Тройка мечей
Слева направо — перевернутая Смерть, перевернутые Влюбленные и Тройка мечей

И найдите описание к Вашей карте ниже:

Перевернутая Смерть

В обычном положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Перевернутые Влюбленные

В перевернутом виде карта служит предостережением, что 9 сентября Вы можете потерять контроль над балансом разума и чувств, из-за чего есть опасность принять неверное решение. Также могут обостриться какие-то болезни.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Пятница будет не Вашим днем, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака ждет богатство в сентябре.

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