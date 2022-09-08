Таропрогноз на 9 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу
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День принесет массу невзгод и дурное настроение
В пятницу, 9 сентября, начинается Ретроградный Меркурий, и в связи с этим в целом день не задастся.
Об этом можно судить по раскладу Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, к каким проблемам быть готовым именно Вам, без раздумий выберите одну из трех карт на картинке ниже:
Взгляните, что за карта это была:
И найдите описание к Вашей карте ниже:
Перевернутая Смерть
В обычном положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.
Перевернутые Влюбленные
В перевернутом виде карта служит предостережением, что 9 сентября Вы можете потерять контроль над балансом разума и чувств, из-за чего есть опасность принять неверное решение. Также могут обостриться какие-то болезни.
Тройка мечей
Еще эта карта называется Владыкой печали. Пятница будет не Вашим днем, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака ждет богатство в сентябре.