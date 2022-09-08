Таропрогноз на 9 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День принесе масу негараздів і поганий настрій

У п’ятницю, 9 вересня, починається Ретроградний Меркурій, і у зв’язку з цим загалом день не вдасться.

Про це можна судити з розкладу Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, до яких проблем бути готовим саме Вам, без роздумів виберіть одну з трьох карток на малюнку нижче:

Погляньте, що за карта це була:

Зліва направо – перевернута Смерть, перевернені Закохані та Трійка мечів

І знайдіть опис до Вашої карти нижче:

Перевернута Смерть

У звичайному положенні карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та новий етап. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Перевернуті Закохані

У перевернутому вигляді карта є застереженням, що 9 вересня Ви можете втратити контроль над балансом розуму та почуттів, через що є небезпека прийняти неправильне рішення. Також можуть загостритися якісь хвороби.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. П’ятниця буде не Вашим днем, чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку чекає на багатство у вересні.