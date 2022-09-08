Отстирается даже жвачка и лак для ногтей: 3 простых средства, которые "спасут" вашу одежду от пятен

Справиться с серьезными пятнами на одежде помогут довольно неожиданные ингредиенты

Жевательная резинка, лак для ногтей, косметика и другие вещи могут оставлять на одежде стойкие пятна, которые достаточно сложно вывести. Не спешите выбрасывать любимые вещи, если не удалось вывести пятно после стирки в стиральной машине. Как и в случае с удалением следов от пота, на помощь придут подручные средства.

О лайфхаке, который поможет отстирать серьезные пятна с любимых вещей, пишет издание Express. Вам пригодятся, как бы странно не звучало, майонез, сок лимона и спирт. То есть можно обойтись без больших затрат и использования агрессивной "химии".

Так, лимонный сок рекомендуется применять, если нужно вывести следы от жвачки. Что нужно сделать:

Замочите одежду в лимонном соке и тупым краем ножа соскоблите излишки жевательной резинки. Немедленно постирайте одежду в стиральной машине, чтобы лимонный сок не изменил цвет вашей одежды.

В качестве альтернативы, для предметов темного цвета, вы также можете использовать майонез. Здесь дела обстоят еще проще: вотрите ложку майонеза в предмет одежды, и жвачка просто отклеится.

Если вы когда-нибудь разливали лак для ногтей на одежде или диван, то знаете, что избавиться от него практически невозможно. Вместо долгих и трудоемких попыток соскрести лак с поверхности, проверните простой лайфхак. Для этого нужно:

Убрать излишки лака для ногтей тупым краем предмета, например, ложки. Промокните пораженный участок тканью и спиртом, пока пятно не впитается. Затем удалите остатки, выстирав одежду с мылом и теплой водой. Только после этого можете отправить вещь в стиральную машину.

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