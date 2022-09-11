Таропрогноз на 12 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Начало недели задастся не у всех
Понедельник, 12 сентября, у некоторых озарится счастьем и радостью, однако другим принесет разочарования, неудачу и финансовые трудности.
На это указывает расклад карт Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас в понедельник, — выберите одну из трех карт на картинке:
Взгляните, что за карта это была:
И теперь посмотрите, что же значила Ваша карта:
Солнце
Эта карта обещает счастье, радость, духовное обновление и перерождение, новые повороты в жизни, — главное верьте в себя. А если Вы с кем-то в ссоре, то считайте эту карту за знак, что пора мириться.
Перевернутая Верховная жрица
В самом начале недели у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.
Перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака до конца недели.