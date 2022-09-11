Таропрогноз на 12 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок
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Початок тижня задасться не у всіх
Понеділок, 12 вересня, у деяких осяється щастям і радістю, проте іншим принесе розчарування, невдачу та фінансові труднощі.
На це вказує розклад карток Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме Вас у понеділок, виберіть одну з трьох карт на картинці:
Погляньте, що за карта це була:
І тепер подивіться, що ж означала Ваша карта:
Сонце
Ця карта обіцяє щастя, радість, духовне оновлення та переродження, нові повороти в житті — головне вірте в себе. А якщо Ви з кимось у сварці, то вважайте, що ця карта є знак, що час миритися.
Перевернута Верховна жриця
На самому початку тижня у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.
Перевернута Сімка пентаклів
У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця тижня.