Таропрогноз на 12 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Початок тижня задасться не у всіх

Понеділок, 12 вересня, у деяких осяється щастям і радістю, проте іншим принесе розчарування, невдачу та фінансові труднощі.

На це вказує розклад карток Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме Вас у понеділок, виберіть одну з трьох карт на картинці:

Погляньте, що за карта це була:

Зліва направо — Сонце, перевернута Верховна жриця, перегорнута Сімка пентаклів

І тепер подивіться, що ж означала Ваша карта:

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, радість, духовне оновлення та переродження, нові повороти в житті — головне вірте в себе. А якщо Ви з кимось у сварці, то вважайте, що ця карта є знак, що час миритися.

Перевернута Верховна жриця

На самому початку тижня у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця тижня.