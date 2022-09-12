Таропрогноз на 13 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Некоторым улыбнется фортуна

Вторник, 13 сентября, у большинства ознаменуется приятными переменами и счастливым стечением обстоятельств, однако некоторым наоборот стоит быть настороже.

Об этом можно судить по раскладу Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что карты говорят именно Вам, выберите одну из них на рисунке:

Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:

Слева направо — Суд, Король жезлов, перевернутая Верховная жрица

И найдите расшифровку ниже к Вашей карте:

Суд

Эта карта обещает избавление от страхов и преград, единство психики, духа и эмоций, некое перерождение. Во вторник в Вашей жизни может что-то сильно измениться, — не бойтесь этого и руководствуйтесь сердцем и совестью.

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Перевернутая Верховная жрица

Эта карта выпадает уже второй день подряд. И она предупреждает, что во вторник у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Совет карты — меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков в ближайшие сутки.

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