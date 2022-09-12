Таропрогноз на 13 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Декому посміхнеться фортуна

Вівторок, 13 вересня, у більшості ознаменується приємними змінами та щасливим збігом обставин, проте деяким навпаки варто бути насторожі.

Про це можна судити з розкладу Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що карти говорять саме Вам, виберіть одну з них на малюнку:

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали:

Зліва направо — Суд, Король жезлів, перевернута Верховна жриця

І знайдіть розшифровку нижче до Вашої картки:

Суд

Ця карта обіцяє звільнення від страхів і перешкод, єдність психіки, духу та емоцій, деяке переродження. У вівторок у Вашому житті може щось сильно змінитися, не бійтеся цього і керуйтеся серцем і совістю.

Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Перевернута Верховна жриця

Ця карта випадає вже другий день поспіль. І вона попереджає, що у вівторок у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Порада карти — менше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків у найближчу добу.

Також дивіться розклад Таро від "Телеграфа", що чекає на всі знаки Зодіаку цього тижня.