Кухонные ручки — накопители грязи и бактерий: какое простое средство их очистит

Дверцам шкафов на кухне всегда нужно уделять внимание, когда убираете

Уборка на кухне это не только мытье посуды и протирание поверхностей. Есть одна область, которую многие из нас забывают регулярно убирать. Ручки дверцей, которых масса в кухонной гарнитуре, легко пропустить, так как видимой грязи там обычно нет. Хотя на самом деле это место скрывает в себе массу бактерий.

Кухонная мебель – поверхность, к которой мы очень часто дотрагиваемся. И именно дверные ручки являются наиболее "контактными", поэтому им нужна регулярная очистка. Поддержать гигиену можно даже без агрессивных химических отбеливателей или дезинфекторов. Как пишет издание Express, есть один эффективный лайфхак, который решит проблему.

Чтобы очистить ручки на кухне, возьмите: мягкое моющее средство, воду и обычный уксус. Последний, может показаться неожиданным средством, хотя является весьма эффективным в уборке жилища.

Лайфхак очень прост. Что нужно сделать:

Смешать теплую мыльную воду с равными частями уксуса в пустой бутылке с распылителем для легкого нанесения. Хорошо встряхнуть и распылить непосредственно на ручки шкафа. Вытереть лишнюю жидкость чистой тканью — желательно из микрофибры, чтобы удалить стойкие частицы.

Добавим, что такие материалы, как мрамор, гранит и керамика, нельзя чистить уксусом. Тогда как латунные ручки спасет смесь из пищевой соды и лимонного сока, которая восстановит блеск, не повредив отделку.

Деревянные поверхности можно чистить каплей масла, добавленного в раствор мыла или уксуса, чтобы оживить отделку древесины. Хорошо подойдут ароматические эфирные масла или что-то простое, например, кокосовое или оливковое масло.

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