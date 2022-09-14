Укр

Таропрогноз на 15 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на пятнадцатый день осени
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на пятнадцатый день осени

День возможно выдастся непростым, но очень плодотворным

В четверг, 15 сентября, некоторым придется побороться за свои убеждения, однако в целом день выдастся продуктивным и принесет перемены к лучшему.

Об этом говорит расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, к чему готовиться именно Вам, — выберите одну из трех карт на фото:

Найдите Вашу карту:

Слева направо — перевернутая Шестерка кубков, Двойка пентаклей, Семерка жезлов
Слева направо — перевернутая Шестерка кубков, Двойка пентаклей, Семерка жезлов

И приводим расшифровки к картам по порядку:

Перевернутая Шестерка кубков

В четверг Вас могут настигнуть серьезные перемены, — отпустите свои прошлые обиды и тяжелые воспоминания, чтобы с чистого листа начать новую страницу в жизни.

Двойка пентаклей

Второе название карты, — Владыка гармоничного изменения. Она указывает на то, что 15 сентября Вам удастся найти баланс в эмоциях, отношениях, между рабочей и личной сферами жизни.

Семерка жезлов

Вас карты Таро предупреждают, что в четверг может случиться конфликт, выпасть непростая ситуация, возможно даже придется в чем-то побороться за себя и свои убеждения, однако сила будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, чего ждать каждому знаку Зодиака до конца недели.

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