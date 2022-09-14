Таропрогноз на 15 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

День можливо видасться непростим, але дуже плідним

У четвер, 15 вересня, деяким доведеться поборотися за свої переконання, проте загалом день видасться продуктивним та принесе зміни на краще.

Про це говорить розклад за картами Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, до чого готуватися саме Вам, виберіть одну з трьох карт на фото:

Знайдіть Вашу картку:

Зліва направо — перевернута Шістка кубків, Двійка пентаклів, Сімка жезлів

І наводимо розшифровки до карток по порядку:

Перевернута Шістка кубків

У четвер Вас можуть спіткати серйозні зміни, — відпустіть свої минулі образи та важкі спогади, щоб з чистого аркуша почати нову сторінку в житті.

Двійка пентаклів

Друга назва карти — Владика гармонійних змін. Вона вказує на те, що 15 вересня Вам вдасться знайти баланс в емоціях, відносинах, між робочою та особистою сферами життя.

Сімка жезлів

Вас карти Таро попереджають, що у четвер може статися конфлікт, випасти непроста ситуація, можливо, навіть доведеться в чомусь поборотися за себе та свої переконання, проте сила буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, на що чекати кожному знаку Зодіаку до кінця тижня.