Молитва на успех в работе: сборник текстов для православных
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Сильные молитвы на удачу в работе принесут успех, трудолюбие, взлет по карьерной лестнице и достойную зарплату.
В жизни часто бывают ситуации, когда в делах наблюдаются сложности. Ведь работа – важное занятие для каждого человека, труд облагораживает, позволяет развиваться и расти, повышает статус, дает средства к существованию. Но иногда одного трудолюбия бывает недостаточно – что-то не складывается, появляется ощущение палок в колесах, работа не клеится, все валится из рук.
В этом случае поможет молитва об успехе в работе. Она вернет силы, поможет поверить в себя, пробудит желание трудиться, прогонит лень, подарит радость и удовольствие от работы.
Молитва на удачу и везение в работе: когда читать
- перед началом большой и ответственной работы;
- перед принятием серьезного решения в бизнесе;
- если есть желание получить хорошую работу;
- если планируется повышение по службе;
- во время поиска работы;
- если большой конкурс на вакантное место;
- перед отправкой резюме;
- перед собеседованием;
- если есть проблемы с начальством;
- если не складываются отношения с коллегами;
- есть непонимание с подчиненными;
- чувство бессилия и выгорания.
Молитва об удаче на работе: кому адресовать
Помощь и поддержку вы можете получит, обращаясь с просьбой к Господу Богу, Пресвятой Богородице, ангелу хранителю. Также вам поможет молитва на успехи в работе, адресованная Николаю Угоднику, Спиридону Тримифунтскому, Серафиму Саровскому, Матроне Московской, святому мученику Трифону и другим святым.
Молитва на удачу и успех в работе: как правильно произносить
Чтобы вас постигла удача в работе, молитва может быть прочитана и дома перед святым образом. Но большую силу она имеет, если человек пойдет в храм. При этом желательно сначала исповедаться, настроиться, отрешиться от корыстных и завистливых мыслей, зажечь свечу. Важно сразу прочитать молитву покаяния и прощения грехов, а затем формулировать свою просьбу, которая касается дел.
Сильные молитвы на удачу в работе
Молитва для удачи в работе Иисусу Христу. Ее лучше читать пред иконой Господа – так она имеет большую силу, приносит везение в любых делах и начинаниях.
Молитва на удачу на работе Пресвятой Богородице. Божья Матерь всегда считалась покровительницей и заступницей людей в сложных жизненных вопросах, в том числе и в трудах. Также молитва о успехе на работе возносится матерями за своих детей.
Молитва для успеха в работе Николаю Чудотворцу. Это обращение помогает, если человек чувствует, что ему не везет, и удача отвернулась от него в делах.
Молитва на удачу на новой работе Николаю Чудотворцу
Сильная молитва на удачу на работе Николаю Чудотворцу
Молитва перед работой на удачу Матроне Московской. Святая всегда откликалась на просьбы, и сердечная молитва об успехах на работе не останется безответной.
Молитва на успех и удачу в работе Спиридону Тримифунтскому. Святой еще при жизни помогал людям, которые не справлялись с рабочими проблемами без духовной поддержки.
Молитва на успех на работе святому мученику Трифону. Этот святой покровительствует охотникам, рыболовам, добытчикам. Молитва за удачу на работе окажется чрезвычайно полезной.
Молитва об удаче в работе Серафиму Саровскому. Святой известен тем, что помогает выйти из сложной жизненной ситуации, а также получить хорошую работу.
Молитва за успех в работе Георгию Победоносцу. К этому святому обращены просьбы на решение проблем в бизнесе и коллективе, а также на удачу в работе. Молитва защищает от недоброго начальника и коллег.
Сильная молитва на успех в работе должна быть произнесена перед началом любой работы, стартом бизнеса или серьезного дела.
Православная молитва на удачу читается по окончании дела, чтобы оно принесло ожидаемый успех и благополучие.
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