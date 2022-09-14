Молитва на успех в работе: сборник текстов для православных

Сильные молитвы на удачу в работе принесут успех, трудолюбие, взлет по карьерной лестнице и достойную зарплату.

В жизни часто бывают ситуации, когда в делах наблюдаются сложности. Ведь работа – важное занятие для каждого человека, труд облагораживает, позволяет развиваться и расти, повышает статус, дает средства к существованию. Но иногда одного трудолюбия бывает недостаточно – что-то не складывается, появляется ощущение палок в колесах, работа не клеится, все валится из рук.

В этом случае поможет молитва об успехе в работе. Она вернет силы, поможет поверить в себя, пробудит желание трудиться, прогонит лень, подарит радость и удовольствие от работы.

Молитва на удачу и везение в работе: когда читать

перед началом большой и ответственной работы;

перед принятием серьезного решения в бизнесе;

если есть желание получить хорошую работу;

если планируется повышение по службе;

во время поиска работы;

если большой конкурс на вакантное место;

перед отправкой резюме;

перед собеседованием;

если есть проблемы с начальством;

если не складываются отношения с коллегами;

есть непонимание с подчиненными;

чувство бессилия и выгорания.

Молитва об удаче на работе: кому адресовать

Помощь и поддержку вы можете получит, обращаясь с просьбой к Господу Богу, Пресвятой Богородице, ангелу хранителю. Также вам поможет молитва на успехи в работе, адресованная Николаю Угоднику, Спиридону Тримифунтскому, Серафиму Саровскому, Матроне Московской, святому мученику Трифону и другим святым.

Молитва на удачу и успех в работе: как правильно произносить

Чтобы вас постигла удача в работе, молитва может быть прочитана и дома перед святым образом. Но большую силу она имеет, если человек пойдет в храм. При этом желательно сначала исповедаться, настроиться, отрешиться от корыстных и завистливых мыслей, зажечь свечу. Важно сразу прочитать молитву покаяния и прощения грехов, а затем формулировать свою просьбу, которая касается дел.

Сильные молитвы на удачу в работе

Молитва для удачи в работе Иисусу Христу. Ее лучше читать пред иконой Господа – так она имеет большую силу, приносит везение в любых делах и начинаниях.

Молитва на удачу на работе Пресвятой Богородице. Божья Матерь всегда считалась покровительницей и заступницей людей в сложных жизненных вопросах, в том числе и в трудах. Также молитва о успехе на работе возносится матерями за своих детей.

Молитва для успеха в работе Николаю Чудотворцу. Это обращение помогает, если человек чувствует, что ему не везет, и удача отвернулась от него в делах.

Молитва на удачу на новой работе Николаю Чудотворцу

Сильная молитва на удачу на работе Николаю Чудотворцу

Молитва перед работой на удачу Матроне Московской. Святая всегда откликалась на просьбы, и сердечная молитва об успехах на работе не останется безответной.

Молитва на успех и удачу в работе Спиридону Тримифунтскому. Святой еще при жизни помогал людям, которые не справлялись с рабочими проблемами без духовной поддержки.

Молитва на успех на работе святому мученику Трифону. Этот святой покровительствует охотникам, рыболовам, добытчикам. Молитва за удачу на работе окажется чрезвычайно полезной.

Молитва об удаче в работе Серафиму Саровскому. Святой известен тем, что помогает выйти из сложной жизненной ситуации, а также получить хорошую работу.

Молитва за успех в работе Георгию Победоносцу. К этому святому обращены просьбы на решение проблем в бизнесе и коллективе, а также на удачу в работе. Молитва защищает от недоброго начальника и коллег.

Сильная молитва на успех в работе должна быть произнесена перед началом любой работы, стартом бизнеса или серьезного дела.

Православная молитва на удачу читается по окончании дела, чтобы оно принесло ожидаемый успех и благополучие.

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