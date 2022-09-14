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Молитва на успех в работе: сборник текстов для православных

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Молитва-удача в работе Новость обновлена 14 сентября 2022, 18:35
Молитва-удача в работе

Сильные молитвы на удачу в работе принесут успех, трудолюбие, взлет по карьерной лестнице и достойную зарплату.

В жизни часто бывают ситуации, когда в делах наблюдаются сложности. Ведь работа – важное занятие для каждого человека, труд облагораживает, позволяет развиваться и расти, повышает статус, дает средства к существованию. Но иногда одного трудолюбия бывает недостаточно – что-то не складывается, появляется ощущение палок в колесах, работа не клеится, все валится из рук.

В этом случае поможет молитва об успехе в работе. Она вернет силы, поможет поверить в себя, пробудит желание трудиться, прогонит лень, подарит радость и удовольствие от работы.

Молитва на удачу и везение в работе: когда читать

  • перед началом большой и ответственной работы;
  • перед принятием серьезного решения в бизнесе;
  • если есть желание получить хорошую работу;
  • если планируется повышение по службе;
  • во время поиска работы;
  • если большой конкурс на вакантное место;
  • перед отправкой резюме;
  • перед собеседованием;
  • если есть проблемы с начальством;
  • если не складываются отношения с коллегами;
  • есть непонимание с подчиненными;
  • чувство бессилия и выгорания.

Молитва об удаче на работе: кому адресовать

Помощь и поддержку вы можете получит, обращаясь с просьбой к Господу Богу, Пресвятой Богородице, ангелу хранителю. Также вам поможет молитва на успехи в работе, адресованная Николаю Угоднику, Спиридону Тримифунтскому, Серафиму Саровскому, Матроне Московской, святому мученику Трифону и другим святым.

Молитва на удачу и успех в работе: как правильно произносить

Чтобы вас постигла удача в работе, молитва может быть прочитана и дома перед святым образом. Но большую силу она имеет, если человек пойдет в храм. При этом желательно сначала исповедаться, настроиться, отрешиться от корыстных и завистливых мыслей, зажечь свечу. Важно сразу прочитать молитву покаяния и прощения грехов, а затем формулировать свою просьбу, которая касается дел.

Сильные молитвы на удачу в работе

Молитва для удачи в работе Иисусу Христу. Ее лучше читать пред иконой Господа – так она имеет большую силу, приносит везение в любых делах и начинаниях.

Молитва об успехе на работе

Молитва на удачу на работе Пресвятой Богородице. Божья Матерь всегда считалась покровительницей и заступницей людей в сложных жизненных вопросах, в том числе и в трудах. Также молитва о успехе на работе возносится матерями за своих детей.

Сильная молитва на удачу в работе

Молитва для успеха в работе Николаю Чудотворцу. Это обращение помогает, если человек чувствует, что ему не везет, и удача отвернулась от него в делах.

Молитва на удачу на новой работе Николаю Чудотворцу

Молитва на успех в работе и удачу

Сильная молитва на удачу на работе Николаю Чудотворцу

Молитва об успехах в работе

Молитва перед работой на удачу Матроне Московской. Святая всегда откликалась на просьбы, и сердечная молитва об успехах на работе не останется безответной.

Молитва-удача на работе

Молитва на успех и удачу в работе Спиридону Тримифунтскому. Святой еще при жизни помогал людям, которые не справлялись с рабочими проблемами без духовной поддержки.

Молитва-успех в работе

Молитва на успех на работе святому мученику Трифону. Этот святой покровительствует охотникам, рыболовам, добытчикам. Молитва за удачу на работе окажется чрезвычайно полезной.

Молитва для успеха на работе

Молитва об удаче в работе Серафиму Саровскому. Святой известен тем, что помогает выйти из сложной жизненной ситуации, а также получить хорошую работу.

Православная молитва на удачу в работе

Молитва за успех в работе Георгию Победоносцу. К этому святому обращены просьбы на решение проблем в бизнесе и коллективе, а также на удачу в работе. Молитва защищает от недоброго начальника и коллег.

Молитва для удачи на работе

Сильная молитва на успех в работе должна быть произнесена перед началом любой работы, стартом бизнеса или серьезного дела.

Молитва о удаче на работе и во всех начинаниях

Православная молитва на удачу читается по окончании дела, чтобы оно принесло ожидаемый успех и благополучие.

Молитва о удаче в работе и ее благополучном завершении

Ранее "Телеграф" публиковал большую подборку сильных православных молитв о путешествующих перед дорогой. Также читайте молитвы от врагов, завистников, недоброжелателей, которые могут подстерегать и угрожать в разных жизненных ситуациях.

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