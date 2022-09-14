Молитва на успіх у роботі: збірка текстів для православних

Сильні молитви на удачу в роботі принесуть успіх, працьовитість, зліт по кар’єрних сходах та гідну зарплату.

У житті часто бувають ситуації, коли у справах спостерігаються складнощі. Адже робота — важливе заняття для кожної людини, праця покращує людину, дозволяє розвиватися і рости, підвищує статус, дає засоби до існування. Але іноді однієї працьовитості буває недостатньо – щось не складається, з’являється відчуття перешкоди, робота не клеїться, все валиться з рук.

У цьому випадку допоможе молитва про успіх у роботі. Вона поверне сили, допоможе повірити в себе, пробудить бажання працювати, прожене лінощі, подарує радість та задоволення від роботи.

Молитва на удачу та везіння у роботі: коли читати

перед початком великої та відповідальної роботи;

перед прийняттям серйозного рішення у бізнесі;

якщо є бажання отримати гарну роботу;

якщо планується підвищення по службі;

під час пошуку роботи;

якщо є великий конкурс на вакантне місце;

перед відправкою резюме;

перед співбесідою;

якщо є проблеми із начальством;

якщо не складаються стосунки з колегами;

є нерозуміння з підлеглими;

почуття безсилля та вигоряння.

Молитва про успіх на роботі: кому адресувати

Допомогу та підтримку ви можете отримати, звертаючись із проханням до Господа Бога, Пресвятої Богородиці, ангела-охоронця. Також вам допоможе молитва на успіхи в роботі, адресована Миколаю Угоднику, Спиридону Триміфунтському, Серафиму Саровському, Матроні Московській, святому мученику Трифону та іншим святим.

Молитва на удачу та успіх у роботі: як правильно промовляти

Щоб вас спіткала удача, молитва може бути прочитана і вдома перед святим образом. Але вона набуває більшої сили, якщо людина піде до храму. При цьому бажано спочатку сповідатися, налаштуватися, відмовитися від корисливих і заздрісних думок, запалити свічку. Важливо відразу прочитати молитву покаяння і прощення гріхів, а потім формулювати своє прохання, що стосується справ.

Сильні молитви на удачу у роботі

Молитва для успіху в роботі Ісусу Христу. Її краще читати перед іконою Господа – так вона має більшу силу, приносить везіння у будь-яких справах та починаннях.

Молитва на удачу на роботі Пресвятій Богородиці. Божа Мати завжди вважалася покровителькою та заступницею людей у складних життєвих питаннях, у тому числі й у роботі. Також молитва про успіх на роботі підноситься матерями за своїх дітей.

Молитва для успіху в роботі Миколаю Чудотворцю. Це звернення допомагає, якщо людина відчуває, що їй не щастить, і успіх відвернувся від неї у справах.

Молитва на удачу на новій роботі Миколаю Чудотворцю

Сильна молитва на удачу на роботі Миколаю Чудотворцю

Молитва перед роботою на удачу Матроні Московській. Свята завжди відгукувалася на прохання, і сердечна молитва про успіхи на роботі не залишиться нерозділеною.

Молитва на успіх та удачу у роботі Спиридону Триміфунтському. Святий ще за життя допомагав людям, які не справлялися з робочими проблемами без духовної підтримки.

Молитва на успіх на роботі святому мученику Трифону. Цей святий опікується мисливцям, рибалкам, здобувачами. Молитва за успіх на роботі виявиться надзвичайно корисною.

Молитва про успіх у роботі Серафиму Саровському. Святий відомий тим, що допомагає вийти зі складної життєвої ситуації, а також отримати гарну роботу.

Молитва за успіх у роботі Георгію Побідоносцю. До цього святого звернуто прохання на вирішення проблем у бізнесі та колективі, а також на удачу в роботі. Молитва захищає від недоброго начальника та колег.

Сильна молитва на успіх у роботі має бути сказана перед початком будь-якої роботи, стартом бізнесу чи серйозної справи.

Православна молитва на удачу читається після закінчення справи, щоб вона принесла очікуваний успіх та благополуччя.

Раніше "Телеграф" публікував велику добірку сильних православних молитов про мандрівників перед дорогою. Також читайте молитви від ворогів, заздрісників, недоброзичливців, які можуть підстерігати та загрожувати у різних життєвих ситуаціях.