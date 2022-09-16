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Таропрогноз на 17 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на семнадцатый день осени
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на семнадцатый день осени

В течение дня некоторых могут поджидать неприятности

Суббота, 17 сентября, может принести неприятные эмоции и события, — многим лучше провести этот день в некоторой изоляции наедине с собой.

На это указывает расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что карты советуют именно Вам, — выберите одну из трех карт на картинке:

Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:

Слева направо — Луна, перевернутое Правосудие, Четверка мечей
Слева направо — Луна, перевернутое Правосудие, Четверка мечей

И теперь приводим расшифровки к каждой из трех карт:

Луна

Это карта обмана и иллюзий, — возможно, в субботу Вас обманут, или же Вы сами будете нечестны с собой или кем-то другим. Не дайте иллюзиям затуманить Ваш разум.

Перевернутое Правосудие

В этом положении карта указывает на то, что в субботу Вы можете стать жертвой несправедливости. Лучше в этот день воздержаться от споров и конфликтов, поскольку велик шанс, что это закончится не в Вашу пользу.

Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, займитесь медитацией, устройте себе диджитал-детокс, — это пойдет на пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца сентября.

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