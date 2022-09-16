Таропрогноз на 17 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Протягом дня деяких можуть чекати неприємності

Субота, 17 вересня, може принести неприємні емоції та події, — багатьом краще провести цей день у певній ізоляції наодинці із собою.

На це вказує розклад карт Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що карти радять саме Вам, виберіть одну з трьох карт на картинці:

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали:

Зліва направо — Місяць, перевернуте Правосуддя, Четвірка мечів

І тепер наводимо розшифровки до кожної з трьох карток:

Місяць

Це карта обману та ілюзій, можливо, в суботу Вас обдурять, або Ви самі будете нечесні з собою або кимось іншим. Не дайте ілюзіям затуманити Ваш розум.

Перевернуте Правосуддя

У цьому положенні карта вказує на те, що у суботу Ви можете стати жертвою несправедливості. Краще у цей день утриматися від суперечок та конфліктів, оскільки великий шанс, що це закінчиться не на Вашу користь.

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібний перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час наодинці з собою, займіться медитацією, влаштуйте собі діджитал-детокс, це піде на користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця вересня.