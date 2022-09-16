Чистка духовки без лишних хлопот: для этого действенного лайфхака нужен всего 1 простой продукт

Чтобы духовка всегда сияла от чистоты, нужно знать несколько важных моментов

Духовые печи являются одним из наиболее часто используемых приборов на кухне, однако многие люди откладывают их чистку на долгое время. Хотя есть простой трехминутный метод, который сделает так, чтобы духовка блестела круглый год.

Как пишет издание Express, духовку следует чистить как можно чаще, в идеале — каждый раз после использования. Если же провести чистку "по-свежему" не удалось, то на помощь придет лайфхак с дешевым подручным средством – пищевой содой.

Если в духовке накопились пятна от жира и остатки еды, которая пригорела, проверните простой трюк. Пищевая сода разъест все отложения буквально за ночь. Продукт известен многоцелевым чистящим действием, а также может бороться с пригоревшим жиром в духовке. Что нужно делать:

Наполните емкость кипятком и оставьте в духовке на 30 минут. Смешайте одну столовую ложку жидкого моющего и одну столовую ложку пищевой соды и нанесите смесь на дверцу духовки. Вы увидите, что загрязнения тут же начнут исчезать. Возьмите скомканную фольгу и протрите ею всю дверь. Противень замочите ночь в горячей мыльной воде. После протрите фольгой, как описано выше.

Рекомендуется протирать духовку тряпкой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды сразу после выключения. Нужно делать чистку, пока печь теплая, чтобы не дать грязи накопиться. Средство для мытья посуды чудесно справляется с жиром в духовом шкафу, а чистка занимает от силы 3 минуты. Всего лишь смешайте моющее и горячую воду, а затем распылите на поверхность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем помыть окна, чтобы они не загрязнялись целый год. Этот метод давно используют японские хозяйки.