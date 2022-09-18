Таропрогноз на 19 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Некоторых в начале недели могут подстерегать импульсивные траты

Понедельник, 19 сентября, принесет массу возможностей, однако некоторым стоит быть осторожными с деньгами.

На это указывает расклад по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну карту на рисунке:

Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:

Слева направо - Королева жезлов, Туз мечей, перевернутая Четверка пентаклей

И теперь приводим расшифровки к каждой из трех карт:

Королева жезлов

С самого начала недели у Вас будут силы для движения к своим целям. Также в понедельник может выпасть удачная возможность продвинуться по карьерной лестнице, не упустите ее.

Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. 19 сентября Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Перевернутая Четверка пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в понедельник Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будете сегодня осторожны.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал прогноз Таро для всех знаков Зодиака на неделю.