Таропрогноз на 19 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Некоторых в начале недели могут подстерегать импульсивные траты
Понедельник, 19 сентября, принесет массу возможностей, однако некоторым стоит быть осторожными с деньгами.
На это указывает расклад по картам Таро на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну карту на рисунке:
Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:
И теперь приводим расшифровки к каждой из трех карт:
Королева жезлов
С самого начала недели у Вас будут силы для движения к своим целям. Также в понедельник может выпасть удачная возможность продвинуться по карьерной лестнице, не упустите ее.
Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. 19 сентября Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
Перевернутая Четверка пентаклей
В этом положении карта предупреждает, что в понедельник Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будете сегодня осторожны.
Напомним, ранее "Телеграф" также делал прогноз Таро для всех знаков Зодиака на неделю.