Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Стрельцам улыбнется фортуна, а Овнов ждут неприятности

Некоторым подвернется возможность что-то изменить

Ретроградный Меркурий продолжает задавать настроение осени, ввиду чего еще одна неделя сентября пройдет не так гладко, как хотелось бы, — однако некоторым знакам Зодиака вот-вот все же крупно повезет.

Об этом говорит расклад по картам Таро, который мы составили для всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 сентября.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Найдите расшифровку ниже для Вашего знака Зодиака:

Овен — перевернутая Пятерка мечей

Это карта еще называется Владыка поражения, и она предупреждает, что в ближайшие дни у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите важные дела до более благоприятного периода.

Телец — перевернутый Суд

В этом положении карта может говорить, что в вашей жизни давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам не даете им свершиться. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же пришло время что-нибудь изменить?

Близнецы — Императрица

Данная карта обещает, что замысел или предприятие, который Вас очень волнует, будет расти и развиваться. Также на этой неделе Вы будете любить и любимы, наслаждаться радостями любви, а возможно даже сделаете шаг к заключению брака или зачатию потомства.

Рак — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. В течение недели не игнорируйте советы, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Лев — Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего идется про потери материального характера, однако в отношениях и со здоровьем тоже будьте начеку. Не стройте пока долгосрочных планов и пересмотрите приоритеты на будущее.

Дева — Семерка мечей

Эта карта предупреждает, что в ближайшие дни Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте наивности и лишнего доверия, и на всякий случай отложите принятие важных решений.

Весы — Король кубков

Это вполне хорошая карта, которая обещает в ближайшем будущем конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим на полную. Также есть шанс, что на неделе Вы повстречаете кого-то особенного.

Скорпион — перевернутая Королева жезлов

В этом положении карта описывает независимую, эгоистичную, нестабильную женщину, которая сама не знает, чего хочет. Обычно она прогнозирует ссоры, проблемы в делах и неудачи в работе. Держитесь.

Стрелец — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Козерог — Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в течение недели Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако сильно не расстраивайтесь, поскольку скоро в Вашу жизнь взамен придет что-то еще лучше.

Водолей — перевернутая Луна

В этом положении карта указывает на то, что в ближайшее время может появиться проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Рыбы — перевернутые Влюбленные

На неделе Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца сентября.