Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Стрільцям усміхнеться фортуна, а Овнів чекають на неприємності

У деяких буде можливість щось змінити

Ретроградний Меркурій продовжує задавати настрій осені, через що ще один тиждень вересня пройде не так гладко, як хотілося б, проте деяким знакам Зодіаку ось-ось все ж таки пощастить.

Про це говорить розклад за картами Таро, який ми склали для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 19 по 25 вересня.

Ось які карти випали цього тижня

Знайдіть розшифрування нижче для Вашого знаку Зодіаку:

Овен — перевернута П’ятірка мечів

Ця карта ще називається Владика поразки, і вона попереджає, що найближчими днями у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть важливі справи до сприятливішого періоду.

Телець — перевернутий Суд

У цьому положенні карта може говорити, що у вашому житті давно назріли зміни, але ви з якихось причин не даєте їм статися. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки настав час щось змінити?

Близнюки — Імператриця

Дана карта обіцяє, що задум або справа, яка Вас дуже хвилює, зростатиме та розвиватиметься. Також на цьому тижні Ви будете кохати і кохані, а можливо навіть зробите крок до шлюбу або зачаття потомства.

Рак — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Протягом тижня не ігноруйте поради, — вони можуть допомогти знайти рішення питання, що хвилює Вас.

Лев — П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Ймовірно йдеться про втрати матеріального характеру, проте у стосунках та зі здоров’ям теж будьте напоготові. Не будуйте поки що довгострокових планів і перегляньте пріоритети на майбутнє.

Діва — Сімка мечів

Ця карта попереджає, що найближчими днями Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не виявляйте наївності та зайвої довіри, і про всяк випадок відкладіть прийняття важливих рішень.

Ваги — Король кубків

Це гарна карта, яка обіцяє в найближчому майбутньому кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість — насолоджуйтеся цим на повну. Також є шанс, що на тижні ви зустрінете когось особливого.

Скорпіон — перевернута Королева жезлів

У цьому положенні карта описує незалежну, егоїстичну, нестабільну жінку, яка сама не знає чого хоче. Зазвичай вона прогнозує сварки, проблеми у справах та невдачі у роботі. Тримайтеся.

Стрілець — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Козоріг — Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, протягом тижня Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте сильно не засмучуйтесь, оскільки незабаром у Ваше життя натомість прийде щось ще краще.

Водолій — перевернутий Місяць

У цьому положенні карта вказує на те, що найближчим часом може з’явитися проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Риби — перевернені Закохані

На тижні Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не кращих рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця вересня.