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Таропрогноз на 19 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дев’ятнадцятий день осені
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дев’ятнадцятий день осені

Деяких на початку тижня можуть чекати імпульсивні витрати

Понеділок, 19 вересня, принесе багато можливостей, проте деяким варто бути обережними з грошима.

На це вказує розклад карток Таро на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну карту на малюнку:

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали:

Королева жезлів, Туз мечів, перевернута Четвірка пентаклів
Зліва направо — Королева жезлів, Туз мечів, перевернута Четвірка пентаклів

І тепер наводимо розшифровки до кожної з трьох карток:

Королева жезлів

З початку тижня у Вас будуть сили для руху до своїх цілей. Також у понеділок може випасти вдала можливість просунутися кар’єрними сходами, не проґавте її.

Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. 19 вересня Ви прийматимете вірні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Перевернута Четвірка пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що у понеділок Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будете сьогодні обережні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив прогноз Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень.

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