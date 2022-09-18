Таропрогноз на 19 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Деяких на початку тижня можуть чекати імпульсивні витрати

Понеділок, 19 вересня, принесе багато можливостей, проте деяким варто бути обережними з грошима.

На це вказує розклад карток Таро на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну карту на малюнку:

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали:

Зліва направо — Королева жезлів, Туз мечів, перевернута Четвірка пентаклів

І тепер наводимо розшифровки до кожної з трьох карток:

Королева жезлів

З початку тижня у Вас будуть сили для руху до своїх цілей. Також у понеділок може випасти вдала можливість просунутися кар’єрними сходами, не проґавте її.

Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. 19 вересня Ви прийматимете вірні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Перевернута Четвірка пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що у понеділок Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будете сьогодні обережні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив прогноз Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень.