Почему нельзя ничего поднимать на перекрестке: устрашающая примета

С распутьем связаны интересные и даже страшные народные суеверия и приметы.

Согласно народным приметам, стоит с опаской относиться к чужим вещам, тем более связанным с крестом. В них заключена энергетика хозяина, которая может негативно сказаться на вас. И вместо радости доставить горе новому хозяину.

Есть довольно жуткая народная примета, которая гласит, что категорически нельзя ничего поднимать на перекрестке. Найденная чужая вещь, даже если это деньги или другая ценность может быть оставлена неспроста.

Почему не стоит ничего находить на перекрестке

Люди издавна знали о существовании страшных ритуалов и заговоров, по которым болезнь или несчастье можно перевести на какую-то вещь, а затем выбросить на перекресток. Считалось, что там ее должна подобрать нечистая сила.

Именно поэтому категорически нельзя поднимать и забирать себе вещи, найденные на пересечении дорог.

Кроме того, ритуальную воду, которой мыли жилище после какого-то несчастья или плохих людей, также выливали на перекресток. Здесь же ночью сжигали вещи, которые могли приносить неудачу в дом.

Мистическую силу приписывали перекресткам не только ведьмы и маги, но также и церковь. На перекрестках в старину вешали преступников для устрашения других людей. А церковь, чтобы защититься от нечистой силы, которая водится на пересечении дорог, возводила часовни и поклонные кресты.

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