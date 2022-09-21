Таропрогноз на 22 сентября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Четверг преимущественно будет удачным днем

У большинства четверг, 22 сентября, пройдет удачно, велика вероятность преуспеть в делах рабочих и любовных, однако некоторым придется быть осторожным.

Об этом предупреждает расклад Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, что четверг приготовил именно для Вас, — выберите одну карту:

Найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Слева направо — Туз кубков, перевернутая Королева мечей и Король жезлов

И теперь посмотрите расшифровку к Вашей карте:

Туз кубков

Эта карта обещает любовь духовную и эмоциональную, — быть может, именно в этот четверг Вы встретите настоящую любовь или исполните заветное желание. Прислушивайтесь к интуиции и не скупитесь на эмоции.

Перевернутая Королева мечей

Вам четверг может принесли малоприятные сюрпризы, Вы можете столкнуться с невежеством, лицемерием, грубостью и коварством. В этот день Вы можете остаться один на один со своими проблемами.

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Напомним, ранее "Телеграф" делал прогноз Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца недели.