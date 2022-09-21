Таропрогноз на 22 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Четвер переважно буде вдалим днем

Для більшості четвер, 22 вересня, пройде вдало, велика ймовірність досягти успіху у справах робочих і любовних, проте деяким доведеться бути обережним.

Про це попереджає розклад Таро, який випав на ценй день. Щоб дізнатися, що четвер приготував саме для Вас, виберіть одну картку:

Знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Зліва направо — Туз кубків, перевернута Королева мечів і Король жезлів

І тепер подивіться розшифровку до Вашої картки:

Туз кубків

Ця карта обіцяє любов духовну та емоційну, — можливо, саме цього четверга Ви зустрінете справжнє кохання або здійсните заповітне бажання. Прислухайтеся до інтуїції та не скупіться на емоції.

Перевернута Королева мечів

Вам четвер може принести неприємні сюрпризи, Ви можете зіткнутися з невіглаством, лицемірством, грубістю та підступністю. У цей день Ви можете залишитися наодинці зі своїми проблемами.

Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив прогноз Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня.