Американская история ужасов возвращается: о чем 11 сезон и когда он выйдет

Всего в сезон войдет 10 серий

Новый 11 сезон "Американской истории ужасов" будет называться "Нью-Йорк" (American Horror Story: New York City) и выйдет уже в октябре 2022 года.

Об этом официально заявили на канале FX.

Выход первой серии запланирован уже на среду, 19 октября. В озвучке на русском и украинском языках эпизод должен появиться уже в течение суток после премьеры.

В актерский состав вошли Билли Хэви, Чарли Карвер, Исаак Коул Пауэлл, Закари Куинто, Сандра Бернхард, Патти Лупоне, Джо Мантелло, Денис О'Хара, — около половины из них уже знакомы зрителю по предыдущим сезонам.

Эти лица уже хорошо известны любителям АИУ

Создатели сериала уверяют, что в отличии от прошлого сезона в "Нью-Йорке" будет освещена только одна история, однако в разных временных рамках. Как можно догадаться по названию сезона, его съемки проходили в Нью-Йорке.

Всего в 11 сезон войдет 10 серий.

Постеры к сериалу выглядят традиционно эксцентрично

Стоит заметить, что на сегодняшний день АИУ, — один из самых длительных открытых сериалов, при этом он продлен минимум до 13 сезона. Секрет такого успеха состоит в том, что каждый сезон раскрывает разные истории, и они не надоедают. При этом некоторые актеры играют разные роли в разных сезонах, из-за чего зритель не знакомится каждый раз с полностью новым актерским составом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда ждать выхода нового сезона "Игры в кальмара".