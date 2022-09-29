Американська історія жаху повертається: про що 11 сезон і коли він вийде

Загалом у сезон увійде 10 серій

Новий 11 сезон "Американської історії жаху" називатиметься "Нью-Йорк" (American Horror Story: New York City) і вийде вже у жовтні 2022 року.

Про це офіційно заявили на каналі FX.

Вихід першої серії заплановано вже на середу, 19 жовтня. В озвученні російською та українською мовами епізод має з’явитися вже протягом доби після прем’єри.

До акторського складу увійшли Біллі Хеві, Чарлі Карвер, Ісаак Коул Пауелл, Закарі Куїнто, Сандра Бернхард, Патті Лупоне, Джо Мантелло, Денис О’Хара — близько половини з них уже знайомі глядачеві за попередніми сезонами.

Ці обличчя вже добре відомі любителям АІЖ

Творці серіалу запевняють, що на відміну від минулого сезону в "Нью-Йорку" буде висвітлено лише одну історію, проте у різних часових рамках. Як можна здогадатися за назвою сезону, його зйомки проходили у Нью-Йорку.

Усього в 11 сезон увійде 10 серій.

Постери до серіалу виглядають традиційно ексцентрично

Варто зауважити, що на сьогоднішній день АІЖ — один із найтриваліших відкритих серіалів, при цьому він продовжений щонайменше до 13 сезону. Секрет такого успіху полягає в тому, що кожен сезон розкриває різні історії, і вони не набридають. При цьому деякі актори грають різні ролі в різних сезонах, через що глядач не знайомиться щоразу з повністю новим акторським складом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли чекати на вихід нового сезону "Гри в кальмара".