Что сделать с батареями в доме, чтобы они грели намного сильнее: эффективные лайфхаки

Эти простые способы, помогут вам повысить теплоотдачу батарей отопления.

Совсем скоро в Украине начнется отопительный сезон, который, согласно прогнозам, будет одним из самых непростых, поэтому нужно быть во всеоружии и позаботиться об утеплении своего жилища уже сейчас. Отметим, что можно утеплить стены помещения или же утеплить балкон, а можно также обойтись и без этого, просто повысив эффективность батарей.

Мало кто знает, что есть несколько достаточно простых и эффективных способов, как сделать так, чтобы батареи грели лучше. "Телеграф" собрал для вас все эти советы, чтобы вы не замерзли этой зимой.

Как повысить теплоотдачу батарей отопления

Помойте батареи — пыль и грязь, которая оседает на них, препятствует полноценной отдаче тепла.

— пыль и грязь, которая оседает на них, препятствует полноценной отдаче тепла. Циркуляция воздуха — чтобы теплый воздух быстрее согревал квартиру, рядом с батареями можно поставить вентилятор, который будет способствовать эффективной циркуляции воздуха.

Увеличение батареи — чтобы увеличить уровень теплоотдачи, можно увеличить площадь батареи. Для этого можно использовать металлический экран, который должен соответствовать высоким показателям теплопроводности.

— чтобы увеличить уровень теплоотдачи, можно увеличить площадь батареи. Для этого можно использовать металлический экран, который должен соответствовать высоким показателям теплопроводности. Теплоотражающий экран — чтобы не нагревать стену, за батареей установите теплоотражающий экран. Для этого подойдет обычная фольга.

— чтобы не нагревать стену, за батареей установите теплоотражающий экран. Для этого подойдет обычная фольга. Освободите доступ к батарее — не закрывайте батареи шторами, мебелью или декоративными решетками.

— не закрывайте батареи шторами, мебелью или декоративными решетками. Проверьте мощность регулятора — если ваша батарея оснащена регулятором мощности, то обязательно проверьте, на какую температуру он включен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире. Такой способ удержания комфортной температуры в помещении весьма действенный и при этом недорогой.

Также мы писали о нюансах утепления входных дверей, которые являются одним из главных "пропускников" для холода.