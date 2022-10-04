Что сделать с батареями в доме, чтобы они грели намного сильнее: эффективные лайфхаки
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Эти простые способы, помогут вам повысить теплоотдачу батарей отопления.
Совсем скоро в Украине начнется отопительный сезон, который, согласно прогнозам, будет одним из самых непростых, поэтому нужно быть во всеоружии и позаботиться об утеплении своего жилища уже сейчас. Отметим, что можно утеплить стены помещения или же утеплить балкон, а можно также обойтись и без этого, просто повысив эффективность батарей.
Мало кто знает, что есть несколько достаточно простых и эффективных способов, как сделать так, чтобы батареи грели лучше. "Телеграф" собрал для вас все эти советы, чтобы вы не замерзли этой зимой.
Как повысить теплоотдачу батарей отопления
- Помойте батареи — пыль и грязь, которая оседает на них, препятствует полноценной отдаче тепла.
- Циркуляция воздуха — чтобы теплый воздух быстрее согревал квартиру, рядом с батареями можно поставить вентилятор, который будет способствовать эффективной циркуляции воздуха.
- Увеличение батареи — чтобы увеличить уровень теплоотдачи, можно увеличить площадь батареи. Для этого можно использовать металлический экран, который должен соответствовать высоким показателям теплопроводности.
- Теплоотражающий экран — чтобы не нагревать стену, за батареей установите теплоотражающий экран. Для этого подойдет обычная фольга.
- Освободите доступ к батарее — не закрывайте батареи шторами, мебелью или декоративными решетками.
- Проверьте мощность регулятора — если ваша батарея оснащена регулятором мощности, то обязательно проверьте, на какую температуру он включен.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая единственная вещь может помочь вам избежать лишних теплопотерь в доме или квартире. Такой способ удержания комфортной температуры в помещении весьма действенный и при этом недорогой.
Также мы писали о нюансах утепления входных дверей, которые являются одним из главных "пропускников" для холода.