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Молитвы на сон грядущий: полный сборник вечерних правил православных верующих

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Вечерняя молитва на сон грядущий даст спокойствие и умиротворение Новость обновлена 06 сентября 2022, 10:43
Вечерняя молитва на сон грядущий даст спокойствие и умиротворение

В завершение каждого дня молитва о хорошем сне поможет отречься от суеты и настроиться на позитив и спокойствие.

Чтобы сон был крепким, жизнь – спокойной, а вера непоколебимой, православные ежедневно читают вечерние молитвы на сон грядущий. Они успокаивают нервную систему, настраивают на позитив, дарят светлые мысли и легкие сновидения.

Регулярное общение с Богом на сон грядущий, равно как и молитва после сна, искренние слова и просьбы, обращенные ко Всевышнему, дают возможность человеку отрешиться от будничных забот и суеты прошедшего дня, разобраться в себе, исповедоваться в грехах, совершенных вольно или невольно, очистить помыслы и получить благословение на предстоящий отдых.

Что означают православные молитвы на сон грядущим

По утвержденному ныне церковному уставу православные христиане ежедневно должны читать утреннее и вечернее молитвенные правила. Это специально составленный сборник молитв, которые включают в себя небольшие тексты – молитвы, тропари, семь молитв от разных святых: Иоанна Златоуста, Макария Великого, святого Антиоха, Иоанна Дамаскина и других.

Молитвы на сон читаются к Иисусу Христу, Богородице, Святому Духу, Ангелу Хранителю и помогают ежедневно исповедаться в грехах.

Как правильно читать на сон грядущий молитвы

Молиться хорошо в тишине, забыв на какое-то время все мирские дела и проблемы, обратив все внимание и мысли к Богу.

Вечернее правило, включающее молитвы на сон, очень большое, из-за чего многим начинающим бывает трудно и долго читать все тексты. Потому разумно начать всего с нескольких молитв, которые будут вам по силам. А затем каждые десять дней добавлять еще по одной молитве. Так будет легче их запомнить, а душа сама сможет привыкнуть к ежедневному общению с Господом.

На сон грядущий молитвы следует читать не спеша, можно нараспев. Важно постараться вникнуть во все молитвенные слова, стараясь при этом возбудить в себе ответное чувство.

Молитвы на сон грядущим: вечерние правила православных

Вечерние молитвы перед сном – это ежедневное обращение к Господу. Таков общепринятый порядок молитв, с которых начинается молитвенное правило.

Молитвы на сон грядущим

Молитвы на сон: тропари. Это короткие молитвенные песнопения помогают лучше запомнить тексты.

Тропари

Первая молитва о сне, святого Макария Великого, к Богу Отцу. Христианский святой, почитаемый в лике преподобного, является автором духовных бесед и молитв.

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Вторая молитва для сна, святого Антиоха Палестинского, ко Господу нашему Иисусу Христу, обязательная для исполнения православными.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Третья вечерняя молитва перед сном, ко Пресвятому Духу, третьей ипостаси единого Бога и Святой Троицы.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Четвертая вечерняя молитва на сон грядущий, святого Макария Великого, счищающая с души накопленную за день грязь и суету.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Пятая молитва на хороший сон о помиловании прегрешений и даровании безмятежного отдыха.

Молитва 5-я

Шестая молитва для хорошего сна оберегает от темных соблазнов и желаний.

Молитва 6-я

Седьмая молитва о хорошем сне святого богослова Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей. Читается 24 молитвы, которые соответствуют числу часов дня и ночи.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста

Восьмая молитва на сон ко Господу нашему Иисусу Христу, который знает о всех нуждах и печалях и обязательно ответит на особо усердные просьбы.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Молитва сон девятая ко Пресвятой Богородице, монаха Петра Студийского, ученика Федора Студита о прощении прегрешений.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

Десятая самая сильная молитва для сна ко Пресвятой Богородице, Пречистой Божией Матери, Царице Небесной, Заступнице нашей.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Одиннадцатая вечерняя молитва перед сном ко святому доброму Ангелу хранителю, данному человеку Господом для помощи и руководства.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

Вечерние молитвы перед сном: кондак Богородице.

Кондак Богородице

Молитва для хорошего сна святого Иоанникия, преподобного вифинского подвижника.

Молитва святого Иоанникия

Вечерние молитвы на сон грядущий святого богослова Иоанна Дамаскина, почитаемого в лике преподобных, одного из Отцов Церкви.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

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