Молитвы на сон грядущий: полный сборник вечерних правил православных верующих

В завершение каждого дня молитва о хорошем сне поможет отречься от суеты и настроиться на позитив и спокойствие.

Чтобы сон был крепким, жизнь – спокойной, а вера непоколебимой, православные ежедневно читают вечерние молитвы на сон грядущий. Они успокаивают нервную систему, настраивают на позитив, дарят светлые мысли и легкие сновидения.

Регулярное общение с Богом на сон грядущий, равно как и молитва после сна, искренние слова и просьбы, обращенные ко Всевышнему, дают возможность человеку отрешиться от будничных забот и суеты прошедшего дня, разобраться в себе, исповедоваться в грехах, совершенных вольно или невольно, очистить помыслы и получить благословение на предстоящий отдых.

Что означают православные молитвы на сон грядущим

По утвержденному ныне церковному уставу православные христиане ежедневно должны читать утреннее и вечернее молитвенные правила. Это специально составленный сборник молитв, которые включают в себя небольшие тексты – молитвы, тропари, семь молитв от разных святых: Иоанна Златоуста, Макария Великого, святого Антиоха, Иоанна Дамаскина и других.

Молитвы на сон читаются к Иисусу Христу, Богородице, Святому Духу, Ангелу Хранителю и помогают ежедневно исповедаться в грехах.

Как правильно читать на сон грядущий молитвы

Молиться хорошо в тишине, забыв на какое-то время все мирские дела и проблемы, обратив все внимание и мысли к Богу.

Вечернее правило, включающее молитвы на сон, очень большое, из-за чего многим начинающим бывает трудно и долго читать все тексты. Потому разумно начать всего с нескольких молитв, которые будут вам по силам. А затем каждые десять дней добавлять еще по одной молитве. Так будет легче их запомнить, а душа сама сможет привыкнуть к ежедневному общению с Господом.

На сон грядущий молитвы следует читать не спеша, можно нараспев. Важно постараться вникнуть во все молитвенные слова, стараясь при этом возбудить в себе ответное чувство.

Молитвы на сон грядущим: вечерние правила православных

Вечерние молитвы перед сном – это ежедневное обращение к Господу. Таков общепринятый порядок молитв, с которых начинается молитвенное правило.

Молитвы на сон: тропари. Это короткие молитвенные песнопения помогают лучше запомнить тексты.

Первая молитва о сне, святого Макария Великого, к Богу Отцу. Христианский святой, почитаемый в лике преподобного, является автором духовных бесед и молитв.

Вторая молитва для сна, святого Антиоха Палестинского, ко Господу нашему Иисусу Христу, обязательная для исполнения православными.

Третья вечерняя молитва перед сном, ко Пресвятому Духу, третьей ипостаси единого Бога и Святой Троицы.

Четвертая вечерняя молитва на сон грядущий, святого Макария Великого, счищающая с души накопленную за день грязь и суету.

Пятая молитва на хороший сон о помиловании прегрешений и даровании безмятежного отдыха.

Шестая молитва для хорошего сна оберегает от темных соблазнов и желаний.

Седьмая молитва о хорошем сне святого богослова Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей. Читается 24 молитвы, которые соответствуют числу часов дня и ночи.

Восьмая молитва на сон ко Господу нашему Иисусу Христу, который знает о всех нуждах и печалях и обязательно ответит на особо усердные просьбы.

Молитва сон девятая ко Пресвятой Богородице, монаха Петра Студийского, ученика Федора Студита о прощении прегрешений.

Десятая самая сильная молитва для сна ко Пресвятой Богородице, Пречистой Божией Матери, Царице Небесной, Заступнице нашей.

Одиннадцатая вечерняя молитва перед сном ко святому доброму Ангелу хранителю, данному человеку Господом для помощи и руководства.

Вечерние молитвы перед сном: кондак Богородице.

Молитва для хорошего сна святого Иоанникия, преподобного вифинского подвижника.

Вечерние молитвы на сон грядущий святого богослова Иоанна Дамаскина, почитаемого в лике преподобных, одного из Отцов Церкви.

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