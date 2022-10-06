Молитви на сон прийдешній: повна збірка вечірніх правил православних віруючих

На завершення кожного дня молитва про гарний сон допоможе зректися суєти і налаштуватися на позитив і спокій.

Щоб сон був міцним, життя – спокійним, а віра непохитною, православні щодня читають вечірні молитви на сон прийдешній. Вони заспокоюють нервову систему, налаштовують на позитив, дарують світлі думки та легкі сновидіння.

Регулярне спілкування з Богом на сон прийдешній, так само як і молитва після сну, щирі слова і прохання, звернені до Всевишнього, дають можливість людині відмовитися від буденних турбот і суєти минулого дня, розібратися в собі, сповідатися в гріхах, здійснених вільно чи мимоволі, очистити помисли та отримати благословення на майбутній відпочинок.

Що означають православні молитви на сон грядущим

За затвердженим нині церковним статутом православні християни щодня мають читати ранкові та вечірні молитовні правила. Це спеціально складена збірка молитов, що включають невеликі тексти – молитви, тропарі, сім молитов від різних святих: Іоанна Золотоуста, Макарія Великого, святого Антіоха, Іоанна Дамаскіна та інших.

Молитви на сон читаються до Ісуса Христа, Богородиці, Святого Духа, Ангела Охоронця і допомагають щодня сповідатися у гріхах.

Як правильно читати на сон прийдешній молитви

Молитися добре у тиші, забувши на певний час усі мирські справи та проблеми, звернувши увагу й думки до Бога.

Вечірнє правило, що включає молитви на сон, дуже велике, через що багатьом початківцям буває важко і довго читати всі тексти. Тому розумно почати з кількох молитов, які будуть вам під силу. А потім щодесять днів додавати ще по одній молитві. Так буде легше запам’ятати їх, а душа сама зможе звикнути до щоденного спілкування із Господом.

На сон прийдешній молитви слід читати не поспішаючи, можна наспівуючи. Важливо постаратися вникнути у всі молитовні слова, намагаючись при цьому зрушити у собі почуття у відповідь.

Молитви на сон грядущим: вечірні правила православних

Вечірні молитви перед сном є щоденним зверненням до Господа. Таким є загальноприйнятий порядок молитов, з яких починається молитовне правило.

Молитви на сон: Тропарі. Ці короткі молитовні співи допомагають краще запам’ятати тексти.

Перша молитва про сон, святого Макарія Великого, до Бога Отця. Християнський святий, шанований у подобі преподобного, є автором духовних бесід і молитов.

Друга молитва для сну, святого Антіоха Палестинського, до Господа нашого Ісуса Христа, є обов’язковою для виконання православними.

Третя вечірня молитва перед сном, до Пресвятого Духа, третьої іпостасі єдиного Бога та Святої Трійці.

Четверта вечірня молитва на сон прийдешній, святого Макарія Великого, що зчищає з душі накопичений за день бруд і суєту.

П’ята молитва на гарний сон про помилування гріхів та дарування безтурботного відпочинку.

Шоста молитва для гарного сну оберігає від темних спокус та бажань.

Сьома молитва про гарний сон святого богослова Іоанна Золотоуста, одного з трьох Вселенських святителів та вчителів. Читається 24 молитви, що відповідають числу годин дня та ночі.

Восьма молитва на сон до Господа нашого Ісуса Христа, який знає про всі потреби та печалі і обов’язково відповість на особливо старанні прохання.

Молитва сон дев’ята до Пресвятої Богородиці, ченця Петра Студійського, учня Федора Студита про прощення гріхів.

Десята найсильніша молитва для сну до Пресвятої Богородиці, Пречистої Божої Матері, Цариці Небесної, Заступниці нашої.

Одинадцята вечірня молитва перед сном до святого доброго Ангела-хранителя, даного людині Господом для допомоги та керівництва.

Вечірні молитви перед сном: кондак Богородиці.

Молитва для гарного сну святого Іоаннікія, преподобного віфінського подвижника.

Вечірні молитви на сон прийдешній святого богослова Іоанна Дамаскіна, шанованого в лику преподобних, одного з Отців Церкви.

Найсильніша молитва для сну: знаменуйте себе хрестом і говоріть молитву Чесному Хресту.

Молитва для сну та спокою перед довгою ніччю.

Молитва на добрий сон про прощення Господнє і дарування вічного життя.

Молитви на сон прийдешній та сповідання гріхів повсякденне.

Православні молитви на сон прийдешній: скажіть, коли засинаєте.

Раніше "Телеграф" публікував велику добірку сильних православних молитов про мандрівників перед дорогою.