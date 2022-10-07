Паша Техник впал в кому или умер? В соцсетях поднялась шумиха вокруг эпатажного репера

Точной информации, что сейчас с артистом — нет.

В пятницу, 7 октября, в СМИ появилась информация, что известный российский рэпер, эпатажный Паша Техник впал в кому после употребления наркотиков на одной из вечеринок. Также ряд телеграм-каналов сообщает о смерти артиста. "Телеграф" разобрался в чем дело.

Супруга Техника Ева Карицкая сообщила телеграм-каналу "Двач", что репєр действительно впал в кому после того, как на вечеринке, которая вероятней всего проходила 6 октября, он смешал и употребил много наркотических веществ. Более того, она даже пригрозила посадить всех, кто был вместе з ним.

"Паша в коме. Засужу всех, кто вчера был на этой тусовке. Обещаю. Мне пофигу, что он сам виноват. Все, употреблял с ним и звал попить, горите в аду. Как это, зная, что у человека началась эпилепсия и за месяц это третий раз, нормально пить" — заявила Карицкая.

Также, новость о госпитализации подтвердил и менеджер Техника Марк: "Информацию подтверждаю. Состояние тяжелое. Никаких прогнозов пока никто не дает. Завтра будут прогнозы".

Помимо этого, состояние Паши Техника подтвердила и Катя Лоли, которая была вместе с ним на вечеринке. "Я поворачиваю голову, а у него пена изо рта идёт", — рассказала девушка.

Позже появилась информация, что врачам не удалось спасти артиста, и репер скончался в 38-летнем возрасте. Насколько это правдивая информация — пока неизвестно. Подтверждений от родных и менеджера не было.

Ранее, "Телеграф" писал, что после заявлений о расставании с Пашей Техником осенью 2021 года Ева Карицкая активно вела аккаунт на сервисе для взрослых OnlyFans, где продавала свои интимные фото.