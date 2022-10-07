Паша Технік впав у кому чи помер? У соцмережах здійнявся галас навколо епатажного репера

Точної інформації, що зараз із артистом, немає

У п’ятницю, 7 жовтня, у ЗМІ з’явилася інформація, що відомий російський репер, епатажний Паша Технік впав у кому після вживання наркотиків на одній із вечірок. Також низка телеграм-каналів повідомила про смерть артиста. "Телеграф" розібрався, у чому справа.

Дружина Техніка Єва Карицька повідомила телеграм-каналу "Двач", що репер справді впав у кому після того, як на вечірці, яка, найімовірніше, проходила 6 жовтня, він змішав і вжив багато наркотичних речовин. Щобільше, вона навіть погрожувала посадити всіх, хто був разом із ним.

"Паша в комі. Засуджу всіх, хто вчора був на цій тусовці. Обіцяю. Мені пофігу, що він сам винен. Всі, хто вживав з ним і кликав випити, горіть у пеклі. Як це, знаючи, що в людини почалася епілепсія і за місяць це втретє, нормально пити" — заявила Карицька.

Також новину про госпіталізацію підтвердив і менеджер Техніка Марк: "Інформацію підтверджую. Стан важкий. Жодних прогнозів поки що ніхто не дає. Завтра будуть прогнози".

Крім того, стан Паші Техніка підтвердила і Катя Лолі, яка була разом із ним на вечірці. " Я повертаю голову, а в нього піна з рота йде", — розповіла дівчина.

Згодом з’явилася інформація, що лікарям не вдалося врятувати артиста, і репер помер у 38-річному віці. Наскільки це правдива інформація, поки що невідомо. Підтверджень від рідних та менеджера не було.

Раніше "Телеграф" писав, що після заяв про розлучення з Пашею Техніком восени 2021 року Єва Карицька активно вела акаунт на сервісі для дорослих OnlyFans, де продавала свої інтимні фото.