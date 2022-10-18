Таропрогноз на 19 октября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

У некоторых выдастся отличный день для работы

Среда, 19 октября, многим принесет возможности хорошо продвинуться в делах, — другим же пришла пора переосмыслить свою жизнь.

На это указывает расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, какие сюрпризы ждут именно для Вас, — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Императрица, Рыцарь пентаклей и перевернутая Девятка кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Императрица

Эта карта говорит, что замысел или предприятие, который Вас очень волнует, будет расти и развиваться, главное будьте спокойны и не мешайте событиям развиваться так, как они развиваются. Судьба будет к Вам благосклонна в течение дня.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в среду Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий, — подумайте об этом.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака до конца этой недели.